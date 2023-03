Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 9 marzo 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: IN ARRIVO GRANDI PREMI?

Il Simbolotto torna con una nuova estrazione dei numeri e dei simboli vincenti oggi, giovedì 9 marzo 2023. Secondo appuntamento della settimana con i concorsi Sisal, che potrebbero rivelarsi fortunati e regalare agli scommettitori una vincita in grado di stravolgere le loro esistenze in positivo. Come accade puntualmente, i risultati del sorteggio saranno resi noti nella serata corrente. Intanto, mentre attendiamo lo svelamento degli esiti dell’estrazione, andiamo a concentrarci sulle regole che normano questo gioco.

Occorre rammentare che il Simbolotto è abbinato al Lotto e gravita in toto attorno all’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Per parteciparvi, bisognerà innanzitutto giocare al Lotto i propri numeri fortunati, a condizione che la scommessa avvenga sulla ruota associata al Simbolotto per l’intero mese di marzo, vale a dire quella di Firenze. Dopo aver archiviato tale passaggio, non potrete che passare a convalidare la vostra schedina e attendere che si palesi l’estrazione del giorno. La sequenza di simboli e numeri del Simbolotto sarà assegnata in modo del tutto casuale e gratuito dal sistema e sarà riportata sull’estremità conclusiva della vostra bolletta.

LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto si possono vincere diverse tipologie di importo, a seconda del totale di numeri intercettati. Il sito ufficiale svela che, con un euro scommesso, la vincita in caso di en plein corrisponderebbe a 10mila euro. Spiccano poi premi inferiori, che andranno a rimpinguare il portafoglio di coloro che realizzeranno 4, 3 o 2 punti. Sarà doveroso, alla luce di ciò, eseguire un controllo approfondito della schedina dopo i sorteggi, ricorrendo, prima di buttarla via, agli strumenti utili per eseguire le operazioni di verifica digitale.

Ora, è il momento di esaminare congiuntamente a voi lettori la classifica di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della graduatoria si trova il 24 (pizza), che si fa desiderare da 23 concorsi; segue l’1 (Italia), in seconda posizione con 19 assenze, e, in terza piazza, il 40 (quadro), con 17 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 15 (ragazzo), che non si palesa da 15 turni, nel tandem a cui danno vita il 35 (uccello) e il 2 (mela), che non si manifesta da 13 sorteggi, e nel tris formato dal 13 (rana), dal 14 (baule) e dal 43 (funghi), che latita ormai da 12 estrazioni. Chiude la top ten il 18 (cerino), assente da 11 tornate.











