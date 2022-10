SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi, 11 ottobre 2022

Anche oggi, martedì 11 ottobre 2022, il Simbolotto torna con una nuova estrazione. La sequenza vincente di simboli e numeri fortunati è stata da poco annunciata: noi de IlSussidiario.net l’abbiamo annotata per voi lettori e siamo pronti a fornirvela qui di seguito. Dal momento, però, che sono ancora in fase di svolgimento le operazioni di abbinamento dei simboli ai loro numeri corrispondenti, vi ricordiamo due capisaldi di ogni concorso: il primo riguarda l’importanza di giocare responsabilmente, mentre il secondo l’attività di verifica.

Le schedine devono essere rilette più volte, così da evitare di incappare in spiacevoli sviste e nell’infelice possibilità di gettare nel cestino una bolletta vincente. Ora siamo pronti: diamo lettura ai numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: la Culla (9), il Naso (16), la Pia (24), la Testa (34), il Baule (14). (Agg. di Alessandro Nidi)

SIMBOLOTTO, IL GIOCO CORRELATO ALL’ESTRAZIONE DEL LOTTO, SI APPRESTA A REGALARE NUOVE EMOZIONI…

Anche oggi, martedì 11 ottobre 2022, i numeri e simboli vincenti del Simbolotto saranno comunicati contestualmente alle estrazioni del Lotto, concorso al quale sono abbinati sostanzialmente sin dalla nascita di questa lotteria. La domanda che catalizza l’interesse degli scommettitori è: questa volta la Dea Bendata sceglierà di premiare un fortunato giocatore, regalandogli la cinquina vincente e una gioia completamente inattesa? Per ottenere risposta a tale quesito non si potrà fare altro che aspettare fino a stasera, ma intanto possiamo riassumere rapidamente le modalità di giocata.

Per agguantare il montepremi del Simbolotto con i suoi numeri e simboli vincenti, si dovrà eseguire una giocata al Lotto, purché essa sia effettuata sulla ruota associata a tale lotteria per il mese corrente (per tutto ottobre è quella di Roma). Dopo avere espletato tale formalità, in modo totalmente automatico sarà elaborata una sequenza di simboli e di numeri del tutto casuale, che sarà stampata ai piedi della bolletta del Lotto. Naturalmente si tratta di un concorso aggiuntivo e gratuito e gli scommettitori non dovranno spendere neppure un euro in più rispetto all’esborso preventivato per le loro giocate al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere giocando al Simbolotto, per mezzo dei suoi numeri e simboli vincenti? Lasciamo parlare direttamente il sito internet ufficiale del concorso, sul quale si apprende che, qualora qualcuno indovinasse la cinquina vincente, otterrebbe 10mila euro. Premi minori, per contro, sono destinati a coloro che azzecchino un quantitativo inferiore di numeri, siano essi 4, 3 oppure 2.

Per concludere la nostra carrellata di osservazioni, diamo uno sguardo insieme a voi lettori alla graduatoria a cui stanno dando vita i numeri e i simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 38 (pigna), che si fa desiderare da 27 concorsi; seguono il 25 (Natale), in seconda posizione con 22 assenze, e, in terza piazza, l’8 (braghe), con 20 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 16 (naso) e nel 15 (ragazzo), che non si palesano da 15 turni, nel 35 (uccello), che non si manifesta da 14 sorteggi, e nell’1 (Italia) e nel 6 (luna), con 13 ritardi accumulati fino a qui. Infine, a chiudere la top ten dei ritardatari vi sono il 24 (pizza) e il 28 (ombrello), rispettivamente con 12 e 11 assenze all’attivo.

