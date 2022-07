SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi, 12 luglio 2022

La nuova estrazione del Simbolotto ha avuto luogo nella serata di oggi, martedì 12 luglio 2022. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata comunicata da pochi istanti a questa parte, ma noi de IlSussidiario.net siamo riusciti ad appuntarla in tempo reale e siamo pronti a svelarla anche a voi lettori, così da garantirvi un servizio d’aggiornamento sempre puntuale. In questo momento sono in corso le operazioni di abbinamento dei simboli ai loro numeri corrispondenti e approfittiamo dello svolgimento di queste operazioni per ricordare a tutti voi di giocare in modo responsabile.

Le schedine dovranno essere verificate nella maniera più scrupolosa possibile, evitando in questo modo di buttare via una schedina fortunata soltanto per colpa della fretta, da sempre considerata cattiva consigliera. Adesso passiamo alla lettura dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: il Disco (32), le Forbici (39), la Rondine (45), la Mela (2), il Piano (37). (Agg. di Alessandro Nidi)

LOTTO, DOPO I SUOI PREMI TOCCA AL SIMBOLOTTO REGALARE SOGNI

Nuova estrazione del Simbolotto in scena nella serata di oggi, martedì 12 luglio 2022. Il suo esito sarà reso noto non appena si concluderanno i sorteggi del Lotto, a cui sono inevitabilmente collegati quelli del Simbolotto. Gli scommettitori sentono l’attesa crescere in maniera spasmodica, in quanto i giocatori provenienti da ogni angolo del Belpaese coltivano il sogno di acciuffare il montepremi e togliersi così la voglia di concedersi qualche minimo sfizio che possa “impreziosire” questa torrida estate italiana.

Fino allo svelamento dell’estrazione odierna, tuttavia, la curiosità dei giocatori non potrà essere soddisfatta. Vi ricordiamo che è soltanto uno il passaggio che dovrete compiere, qualora vogliate sfidare la buona sorte: effettuare una giocata del Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese di luglio (Nazionale). Soltanto a quel punto, in modo del tutto automatico e gratuito, il sistema procederà a elaborare una combinazione figlia del caso e che non finirà per comportare alcun esborso aggiuntivo per il giocatore.

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

I premi in palio al Simbolotto quali sono? Gli scommettitori si interrogano sulla loro entità e noi siamo pronti a soddisfare questa loro curiosità, dicendo da subito che il jackpot in palio corrisponde a 10mila euro. Una somma non da capogiro, ma comunque importante, se si analizza il fatto che allo scommettitore non viene richiesto di spendere neppure un centesimo in più rispetto all’importo che ha deciso di destinare alla sua bolletta del Lotto. Detto questo, va chiarito che esulta, in ogni caso, anche chi intercetta un quantitativo ridotto di numeri indovinati; infatti, sono previsti riconoscimenti in denaro anche con chi realizza il 4, il 3 e perfino con il 2.

Da ultimo, diamo un’occhiata alla classifica dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto troviamo il tandem 19 (risata) e 9 (culla), che si fanno entrambi desiderare da 27 concorsi; seguono il 21 (lupo) e l’8 (braghe), mancanti entrambi da 21 estrazioni, e poi l’11 (topi) in terza posizione con 19 assenze. Successivamente, ci imbattiamo nel 33 (elica), assente da 16 turni, nel 26 (elmo), che ha accumulato 13 ritardi, nel 17 (scala, 12 turni saltati) e, infine, nel terzetto composto dal 36 (nacchere), dal 7 (vaso) e dal 24 (pizza): nessuno di questi ultimi tre numeri e simboli del Simbolotto si palesa da 10 concorsi a questa parte.

