Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi martedì 13 dicembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: RICCI PREMI DOPO IL LOTTO?

L’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto va in scena per la prima volta in questa settimana nella serata di oggi, martedì 13 dicembre 2022. Il concorso abbinato al Lotto si rivelerà foriero di premi significativi proprio nel giorno di Santa Lucia, che contribuisce a far schiudere un’ulteriore casella del calendario dell’Avvento e a portare a -12 il conto alla rovescia in vista del Santo Natale? L’auspicio è che la risposta possa essere affermativa e che la ruota di Venezia, alla quale per tutto il mese è associato il Simbolotto, goda della protezione della Dea Bendata.

Per giocare a tale lotteria non serve essere troppo avvezzi al mondo delle scommesse. Basterà, sostanzialmente, effettuare la propria puntata del Lotto sulla ruota in promozione e convalidare la propria bolletta. Sarà in quel preciso istante che il sistema elaborerà una combinazione casuale e gratuita, che sarà stampata sull’estremità della vostra schedina. In caso di successo, si vincerà un importo rapportato al totale di simboli azzeccati e alla cifra che si è scelto di scommettere.

SIMBOLOTTO, CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL CONCORSO

Parliamo, adesso, di quanto si può vincere con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto. Come rivela il portale telematico del concorso a premi, scommettendo un euro e intercettando 5 numeri su 5 (realizzando, sostanzialmente, un ricco en plein, ndr), si vincono 10mila euro, ma sono previsti dal regolamento anche premi di ridotta entità, che possono essere agguantati intercettando anche “solo” 4, 3 o 2 numeri e simboli.

Proseguiamo il nostro viaggio nell’universo del Simbolotto consultando la classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto si colloca l’1 (Italia), che si fa desiderare da 40 concorsi; seguono il 9 (culla), in seconda posizione con 26 assenze, e, in terza piazza, il 24 (pizza) e l’8 (braghe), con 25 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 25 (Natale), che non si palesa da 22 turni, nel 43 (funghi), che non si manifesta da 18 sorteggi, e nel 40 (quadro), con 17 ritardi fin qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il tris composto dal 35 (uccello), dal 6 (luna) e dal 7 (vaso), con 14 assenze consecutive, e il 22 (balestra), latitante da 13 turni di fila.

