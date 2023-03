Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 14 marzo 2023

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, in occasione dell’estrazione di oggi, martedì 14 marzo 2023. A inaugurare la settimana dei concorsi a premi, dopo il Million Day di ieri, è proprio il gioco in programma stasera, con gli scommettitori che sperano che la Dea Bendata possa schioccare un bacio sulla loro fronte. Nel mentre, rimanendo in attesa che vengano svelati gli esiti dell’estrazione, passiamo a leggere le regole che basano i pilastri sui quali si fonda il Simbolotto.

In primis, va tenuto in considerazione che il Simbolotto è associato al Lotto e al sorteggio di 5 simboli sui 45 disponibili. Per partecipare, non dovrete fare altro che puntare i vostri numeri al Lotto sulla ruota di Firenze, abbinata al Simbolotto per il mese di marzo. Dopo avere convalidato la schedina, non vi resterà che impugnare il vostro amuleto portafortuna. La vostra sequenza di simboli e numeri sarà attribuita in maniera gratuita e casuale dal sistema e sarà riportata sull’estremità finale della vostra bolletta.

LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere con il Simbolotto? Attraverso i numeri e i simboli vincenti si possono agguantare riconoscimenti economici di diversa entità. Il sito web svela che, con un solo euro scommesso, la vincita in caso di “cinquina” sarebbe pari a 10mila euro. Vi sono poi premi inferiori, che contribuiranno comunque a rendere più ricche le casse personali di quanti metteranno a referto 4, 3 o 2 punti. Sarà inevitabile eseguire un controllo approfondito della schedina dopo i sorteggi, ricorrendo a tutti gli strumenti disponibili per la sua verifica.

Ora è finalmente arrivato l’istante utile per analizzare la classifica di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della graduatoria si trova il 24 (pizza), che si fa desiderare da 25 concorsi; segue l’1 (Italia), in seconda posizione con 21 assenze, e, in terza piazza, il 40 (quadro), con 19 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 15 (ragazzo), che non si palesa da 17 turni, nel tandem a cui danno vita il 35 (uccello) e il 2 (mela), che non si manifesta da 15 sorteggi, e nella coppia formata dal 13 (rana) e dal 43 (funghi), che latita ormai da 14 estrazioni. Chiudono la top ten il 18 (cerino) e il 20 (festa), assenti rispettivamente da 13 e da 11 tornate.











