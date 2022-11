Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi martedì 15 novembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, SCOMMETTERE È DAVVERO FACILE

Oggi, martedì 15 novembre 2022, i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto ritornano a fare sperare migliaia di italiani, che si augurano che le estrazioni possano rivelarsi baciate dalla buona sorte. Ricordiamo a voi tutti che il Simbolotto è legato al concorso del Lotto ed è questo il motivo per il quale sarà indispensabile attendere con sacrosanta pazienza gli esiti dei sorteggi odierni per poter comprendere se vi sarà margine per lasciarsi andare ai festeggiamenti o se, invece, bisognerà procrastinare il tutto a data da destinarsi.

Ma come si gioca al Simbolotto? Eseguire una scommessa è davvero semplicissimo, in quanto, per prendere parte al concorso, sarà sufficiente effettuare la propria puntata sulla ruota del Lotto abbinata al concorso per il mese corrente (Torino). Archiviato questo step, in modo gratuito e del tutto automatico, il sistema elaborerà una sequenza casuale di simboli e numeri, che dovrà poi essere confrontata con quella estratta in serata. Partecipare al Simbolotto non comporterà nessun esborso aggiuntivo per lo scommettitore.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere coi numeri e con i simboli vincenti del Simbolotto? La risposta a tale quesito giunge direttamente dal portale telematico ufficiale del concorso: qualora si riuscisse a intercettare la cinquina vincente, il premio sarebbe di 10mila euro. Coloro che, invece, totalizzeranno 4, 3 oppure solamente 2 punti, vedranno assegnarsi riconoscimenti economici minori, pari a 50, 5 e 1 euro.

Concludiamo adesso la nostra analisi legata al Simbolotto con la graduatoria dei numeri e dei simboli ritardatari: al primo posto si ha il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 30 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 28 assenze, e, in terza piazza, il 13 (rana), con 22 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 37 (piano), che non si palesa da 20 turni, nell’11 (topi), che non si manifesta da 19 sorteggi, e nel 41 (buffone), con 17 ritardi accumulati fino a qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il tandem composto dal 17 (sfortuna) e dal 45 (rondine), con 16 latitanze di fila, e il bis formato dal 9 (culla) e dal 14 (baule), con 14 “latitanze” di fila.

