Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 16 agosto 2022

LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO: NUOVI RICCHI PREMI IN ARRIVO?

Alea iacta est, “il dado è stato tratto”: il Simbolotto fa ritorno con la prima estrazione della settimana nella giornata di oggi, martedì 16 agosto 2022, riaccendendo la speranza dei giocatori di tutta Italia, che sognano di esultare grazie alla loro schedina. Come sempre, l’esito del sorteggio sarà comunicato in contemporanea allo svelamento dei numeri vincenti del Lotto, concorso a cui il Simbolotto è abbinato fin dalla sua genesi. Ne consegue, quindi, che individuare tutti e cinque i simboli vincenti significherebbe solo allungare le mani su una cifra interessante e tale da consentire al fortunato possessore della bolletta vincente di concedersi qualche piccolo sfizio.

Ma quali sono le regole da osservare per poter giocare al Simbolotto? Tutto ciò che occorre fare è eseguire una giocata del Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese corrente (in questo caso si tratta della Nazionale). A quel punto, gratuitamente e in modo del tutto automatico il sistema elaborerà una combinazione casuale e provvederà a stamparla sulla vostra bolletta del Lotto, senza che vi sia la necessità di pagare un importo superiore rispetto a quello da voi preventivato per la vostra puntata al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere con una puntata al Simbolotto? Il jackpot massimo non è troppo elevato; infatti, corrisponde a 10mila euro, ma esistono anche i premi minori, capaci comunque di regalare sorrisi ai giocatori. Infatti, può esultare anche colui che riesce nell’impresa di intercettare un quantitativo inferiore di numeri, come ad esempio chi totalizza 4, 3 e 2 punti.

Volgiamo infine un ultimo sguardo alla classifica dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto si colloca ancora una volta il 26 (elmo), che si fa desiderare da 28 concorsi; segue il tandem composto dal 7 (vaso) e dal 36 (nacchere), in seconda posizione con 25 assenze. In terza piazza troviamo il 20 (festa), con 20 ritardi accumulati. Successivamente, ci imbattiamo nel 30 (cacio), che non si palesa da 18 turni, nel 25 (Natale), latitante da 16 estrazioni, nell’accoppiata 42 (caffè) e 12 (soldato), che non campeggia da 15 estrazioni, e, da ultimo, nel 31 (anguria) e nel 32 (disco), ambedue con 13 assenze.

