Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 16 maggio 2023

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Oggi, martedì 16 maggio 2023, ricomincia la nuova settimana di estrazioni dei simboli e numeri vincenti del Simbolotto, concorso associato al gioco del Lotto. Sapete già come si partecipa? Se siete nuovi a questo concorso, sappiate che per prendere parte anche voi non dovete fare altro che giocare al Lotto scommettendo sulla ruota associata al mese corrente. In questo caso, essendo a maggio, la ruota è quella di Milano. Una volta effettuato questo passaggio, per ogni schedina riceverete nello stesso scontrino una combinazione generata casualmente di 5 simboli, tra i 45 totali.

Manca davvero poco all’estrazione delle undici ruote del Lotto che avverrà a Roma e in questa stessa occasione si procederà al sorteggio dei cinque simboli e numeri vincenti che decreteranno l’esito del Simbolotto. I premi in denaro dipendono da quanti numeri e simboli avete indovinato, ma saranno slegati dall’ordine in cui sono stati estratti e dall’importo che avete deciso di giocare.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI E DEI FREQUENTI

Ultimi concitati momenti prima dell’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto, gioco associato al Lotto, di oggi martedì 16 maggio 2023. Vediamo che cosa è successo nelle ultime serate. Tra i numeri frequenti ritroviamo ancora una volta in testa il Diamante (29), apparso 84 volte, poi la Gatta (3) con 78 presenze e il Cerino (18) con 77 sorteggi. Stabile anche la situazione al di sotto del podio, dove troviamo i Topi (11) e l’Elica (33) ciascuno con 74 presenze.

Passiamo a capire quali sono i simboli ritardatari, che potrebbero sorprendere i partecipanti a questo gioco abbinato al Lotto facendo la loro comparsa inaspettata. Le statistiche ufficiali del Simbolotto segnalano: il Quadro (40) che ormai ha accumulato 46 assenze, il Ragazzo (15) con 44 ritardi e poi ancora le Braghe (8) con 35 mancate estrazioni.

