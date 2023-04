SIMBOLOTTO, SIMBOLI E NUMERI VINCENTI LOTTO/ Estrazione di oggi 18 aprile 2023

È arrivato il momento della verità anche per il Simbolotto. Nel suo caso, però, non ci sono solo numeri vincenti, ma anche simboli fortunati. Questo perché è un gioco molto particolare, nel quale ad ogni numero corrisponde un simbolo. Quindi, la cinquina che è stata estratta è formata appunto da numeri e simboli. Il meccanismo di estrazione resta però semplice: si usa un’urna meccanica nella sede estrazionale di Roma al termine delle estrazioni delle 11 ruote del Lotto che hanno inizio alle ore 20. Dunque, oltre a raccogliere la cinquina da qui, visto che abbiamo seguito l’estrazione in diretta, potete procedere con una verifica più precisa e puntuale usando l’app My Lotteries, applicazione ufficiale del Lotto.

Sarà ancor più semplice capire se avete indovinato 5, 4, 3 o solo 2 numeri e simboli vincenti. Nel primo caso saranno vostri 10mila euro, nel secondo 50 euro, nel terzo e quarto caso dovrete accontentarvi rispettivamente di 5 e un euro. Ecco allora i numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto: 2 Mela, 3 Gatta, 11 Topi, 12 Soldato, 17 Sfortuna. (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, TORNA LA CACCIA AI MONTEPREMI DOPO IL LOTTO

Si apre una nuova settimana di estrazioni, con il Simbolotto protagonista dopo il concorso del Lotto. Una volta terminato il viaggio tra le ruote di questo gioco, tocca a quello abbinato prendersi la scena con i suoi numeri e simboli vincenti. C’è un solo modo per partecipare all’estrazione di oggi, martedì 18 aprile 2023: giocare al Lotto, ma optando per la ruota in promozione, che cambia ogni mese seguendo un calendario ad hoc. Questo mese è la ruota di Genova quella da scegliere per ottenere una giocata al Simbolotto, in maniera gratuita ed automatica.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 15 aprile 2023

Questo vuol dire che non dovete né pagare per partecipare al Simbolotto, perché è sufficiente l’importo speso per il Lotto, e non dovete neppure scegliere numeri e simboli, perché sullo scontrino viene stampata una combinazione casuale, quella con cui sperare di ottenere il primo premio da 10mila euro. Non è però l’unico in ballo, perché con questo gioco si può vincere un premio indovinando anche 4, 3 o solo 2 simbolotti.

SIMBOLOTTO, ECCO NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI

L’attesa di scoprire i numeri vincenti del Simbolotto cresce, ma nel frattempo possiamo dedicarci alle statistiche, soffermandoci in particolare sui numeri e simboli frequenti. Sono quelli che si sono fatti vedere maggiormente nelle estrazioni del gioco abbinato al Lotto. Al primo posto c’è 29 Diamante, che di frequenze ne ha accumulate 81. Al secondo posto c’è una coppia, quella formata da 3 Gatta e 18 Cerino, entrambi a quota 76. Ad occupare il gradino più basso del podio è 33 Elica, che è arrivato a 73 frequenze. Alle sue spalle c’è 11 Topi, ad una lunghezza di distanza. Scorriamo la classifica dei numeri e simboli frequenti del Simbolotto e scopriamo un’altra coppia protagonista: 23 Amo e 12 Soldato hanno accumulato 71 frequenze. Non è l’unica di questa speciale top ten, perché alle spalle di 1 Italia, che è a quota 70 frequenze, ci sono 5 Mano e 7 Vaso, che hanno entrambi 69 frequenze.

