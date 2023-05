SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 2 maggio 2023

Serata fortunata per i giocatori del Simbolotto? Ve lo diranno i numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi. Si è tenuta poco fa, contestualmente al concorso del Lotto, gioco a cui è legato e abbinato. Durante il tradizionale e consueto viaggio tra le ruote, sono usciti i cinque simbolotti che possono regalarvi una vincita o un premio aggiuntivo. A tal proposito vi ricordiamo che, nel caso di una giocata al Lotto da un euro, al Simbolotto si possono vincere 10mila euro indovinando tutta la combinazione fortunata. Ma sono previsti premi anche centrano 4, 3 o solo 2 simbolotti vincenti.

Se avete fallito l’impresa di un solo numero, potete consolarvi con un 4 che varrebbe 50 euro. Invece, con il 3 si vincono 5 euro, mentre indovinando due numeri-simboli vincenti si ottiene un euro. A furia di nominarli arriva il momento di scoprirli davvero. Ecco allora la cinquina di numeri e simboli fortunati di oggi del Simbolotto: il Vaso (7), il Soldato (12) l’Uccello (35), il Piano (37), la Pizza (24). (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Quella di oggi è anche la giornata del Simbolotto. Se è in programma un’estrazione del Lotto, allora protagonista è anche il gioco a lui abbinato. Infatti, l’estrazione di martedì 2 maggio 2023 ci troverà pronti a raccogliere numeri vincenti e relativi simboli. Avete già fatto la vostra giocata? Se vi state approcciando a questo gioco per la prima volta, allora è importante sapere come si gioca al Simbolotto. Per ogni giocata al Lotto effettuata sulla ruota in promozione (che varia ogni mese tenendo conto del calendario predisposto), che nel caso di maggio è quella di Milano, viene stampata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 simboli (tra 45 disponibili).

Non bisogna aggiungere alcun importo rispetto a quello usato per giocare al Lotto, inoltre non dovete neppure scegliere la cinquina di numeri e simboli da giocare per l’estrazione di oggi, perché la combinazione di simbolotti viene fornita automaticamente. Tutto semplice, dunque, per gli appassionati del Simbolotto, che crescono concorso dopo concorso.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa che arrivi il momento di scoprire numeri e simboli vincenti del Simbolotto, focalizziamo la nostra attenzione sulle statistiche. In particolare, sulle classifiche dei numeri e simboli ritardatari e frequenti. Nella prima, troviamo al primo posto 40 Quadro con altrettanti ritardi. Due in più di 15 Ragazzo con 38 assenze. Sono 29 invece per 8 Braghe, al terzo posto. Alle sue spalle 25 Natale con 23 ritardi, mentre sono 20 le assenze per 5 Mano. Ha accumulato 16 ritardi il simbolotto 19 Risata, uno in più di 30 Cacia, che a sua volta precede con lo stesso “vantaggio” 23 Pizza e 21 Lupo. A completare la top ten la coppia formata da 20 Festa e 14 Baule, entrambi con 11 ritardi. Ora il capitolo frequenze. Top ten allargata, con 29 Diamante al primo posto per le 82 frequenze. Sono 77 per 3 Gatta e 18 Cerino, entrambi al secondo posto. Al terzo, invece, 33 Elica con 74 frequenze. Una in più di 11 Topi, a sua volta davanti a 23 Amo e 12 Soldato a quota 72. A seguire 1 Italia con 71 frequenze, un in meno per 36 Nacchere e 7 Vaso, che a loro volta ne hanno una in più di 45 Rondine, 32 Disco e 5 Mano.

