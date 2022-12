Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi martedì 20 dicembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, DOPO IL LOTTO IN ARRIVO NUOVI PREMI

È iniziata la settimana natalizia, la più carica di magia dell’intero anno, e con l’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto in programma nella serata di oggi, martedì 20 dicembre 2022, milioni di giocatori in tutta Italia sognano di poter mettere sotto l’albero un dono tanto inaspettato quanto economicamente soddisfacente. Il concorso è, come di consueto, abbinato al Lotto, e potrebbe regalare un Natale… “serenissimo” a qualche fortunato scommettitore (visto che la ruota associata al Simbolotto per il mese corrente è Venezia, ndr).

Per prendere parte ai sorteggi odierni, non sono molte le regole di cui essere a conoscenza, né occorre essere giocatori provetti; infatti, sarà sufficiente effettuare una puntata al Lotto sulla ruota di Venezia e convalidare la propria bolletta, in ricevitoria oppure via web. Dopodiché, occorrerà sedersi sul proprio divano di casa e attendere che il destino decida se premiarvi o meno. Per scoprirlo, dovrete consultare la combinazione gratuita e totalmente casuale impressa sulla porzione finale della vostra schedina.

SIMBOLOTTO, CLASSIFICA DEI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL CONCORSO

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, dicevamo poc’anzi, possono portare in dote ricchi premi a chi sceglie di sfidare a braccio di ferro la Dea Bendata. Come recita il portale telematico ufficiale del concorso, partendo dalla base di una giocata da 1 euro, si possono vincere 10 mila euro centrando cinque numeri su cinque, realizzando sostanzialmente un ricco en plein. Premi minori possono poi essere agguantati totalizzando 4, 3 oppure 2 punti. E se si fa “1”? In tal caso non è previsto alcun riconoscimento economico e si deve attendere un nuovo appuntamento con la buona sorte.

Concludiamo adesso il nostro viaggio nel mondo del Simbolotto leggendo la classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto si colloca l’1 (Italia), che si fa desiderare da 43 concorsi; seguono l’8 (braghe), in seconda posizione con 28 assenze, e, in terza piazza, il 25 (Natale), con 25 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 40 (quadro), che non si palesa da 20 turni, nel bis composto dal 35 (uccello) e dal 6 (luna), che non si manifesta da 17 sorteggi, e nel 22 (balestra), con 16 ritardi totali. Infine, nella classifica dei ritardatari, ci imbattiamo nel 44 (prigione), nel 36 (nacchere) e nel 3 (gatta), latitanti rispettivamente da 14, da 13 e da 11 estrazioni.











