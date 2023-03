Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 21 marzo 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: DOPO IL LOTTO TOCCA AL SUO CONCORSO CORRELATO A REGALARE PICCOLI SOGNI!

L’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto va in scena oggi, martedì 21 marzo 2023, e tutti i giocatori auspicano di allungare le mani su una vincita in grado di stravolgere le loro esistenze. Si tratta del primo appuntamento della settimana attuale con questo concorso e gli scommettitori, inevitabilmente, si augurano che la Dea Bendata possa schioccare un bacio sulla loro fronte e rimpinguare le loro casse. Restando dunque in attesa degli esiti del sorteggio, non ci rimane che approfondire le regole che costituiscono i pilastri di questa lotteria.

In primis, rammentiamo a voi tutti che il Simbolotto è associato al Lotto ed è fondato sull’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Per prendervi parte, i giocatori saranno chiamati solamente a eseguire una giocata al Lotto, scegliendo i numeri preferiti, affinché vengano puntati sulla ruota abbinata al Simbolotto nel mese di marzo, vale a dire quella di Firenze. Dopo la convalida della vostra schedina, non resterà che impugnare il proprio talismano e augurarsi che la Buona Sorte vi premi. La sequenza di simboli e numeri che vi sarà attribuita, sarà generata sulla porzione finale della vostra bolletta in modo totalmente casuale e gratuito.

CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Ora è finalmente arrivato il momento utile per esaminare la classifica di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della graduatoria si trova il 24 (pizza), che si fa desiderare da 28 concorsi; segue l’1 (Italia), in seconda posizione con 24 assenze, e, in terza piazza, il 40 (quadro), con 22 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 15 (ragazzo), che non si palesa da 20 turni, nel tandem a cui danno vita il 35 (uccello) e il 2 (mela), che non si manifesta da 18 sorteggi, e nella coppia formata dal 13 (rana) e dal 43 (funghi), che latita ormai da 17 estrazioni. Chiudono la top ten il 18 (cerino) e il 20 (festa), assenti rispettivamente da 16 e da 14 tornate.

Quali sono le vincite ottenibili al Simbolotto? Un interrogativo a cui risponde direttamente il portale telematico del concorso, sul quale si legge che, scommettendo un solo euro, se ne conquisterebbero 10mila. Tuttavia, vi sono anche premi minori, che contribuiranno a rendere molto più ricche le tasche di coloro che riusciranno a centrare 4, 3 o 2 punti. Di conseguenza, sarà fondamentale effettuare un check approfondito della schedina appena eseguiti i sorteggi, facendo ricorso a tutti gli strumenti esistenti per poter verificare la propria giocata.











