SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 22 marzo 2022

Il Simbolotto si palesa con una nuova estrazione anche oggi, martedì 22 marzo 2022. Infatti, alcuni istanti fa è stata comunicata la sequenza di simboli e numeri vincenti e noi de “IlSussidiario.net” siamo riusciti ad appuntarla in tempo reale per voi lettori. Stiamo dunque per riportarla qui di seguito, ma soltanto dopo avere concluso le operazioni di abbinamento dei numeri ai simboli corrispondenti, caratteristica del tutto peculiare e distintiva di questo gioco. Rammentiamo a tutti voi lettori quanto sia importante effettuare un controllo approfondito della schedina, così da evitare di cestinare una giocata etichettata troppo in fretta come “non vincente”.

Raccomandazione fondamentale: ricordatevi sempre di giocare responsabilmente e di fare ricorso, per quanto concerne le operazioni di verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Sveliamo adesso i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Elica (33), la Festa (20), il Quadro (40), la Mela (2), il Natale (25). (Agg. di Alessandro Nidi)

Il Simbolotto regala ancora emozioni con una nuova estrazione che si terrà nel corso della serata di oggi, martedì 22 marzo 2022, unitamente allo svelamento dei numeri fortunati del concorso del Lotto odierno. Sarà in quel preciso momento che saranno annunciati i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, che speriamo possano consentire a quante più persone possibile di intascare fino a 10mila euro ulteriori, una cifra significativa e che potrebbe garantire al possessore della schedina vincente l’opportunità di fare fronte a tutte le spese più urgenti e magari originariamente non preventivate.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi sabato 19 marzo 2022

Per ciò che riguarda le modalità di giocata e le regole del concorso del Simbolotto, ricordiamo come aderirvi sia davvero semplice, dal momento che non è richiesto alcun tipo di sforzo psicologico agli scommettitori. L’unico step che essi devono fare, consiste nella compilazione di una bolletta del Lotto, scegliendo la ruota in promozione nel mese corrente (la prescelta per marzo è quella di Firenze). Per il resto, si tratta di aspettare, a tal punto che non si materializza neppure la problematica inerente alla scelta dei numeri e dei simboli su cui puntare: essi saranno impressi in modo automatico e casuale da parte del sistema sulla bolletta di gioco. Ergo, non si potrà fare altro che attendere lo svelamento della cinquina fortunata, per poi confrontarla con quella che campeggia sulla bolletta e comprendere, a quel punto, se sarete stati voi i prescelti per un ricco brindisi con la Dea Bendata.

QUALI SONO I SIMBOLI RITARDATARI? LA CLASSIFICA DEL SIMBOLOTTO

Il premio massimo messo in palio dal Simbolotto è pari a 10mila euro e, com’è noto, per vincerlo è indispensabile indovinare tutti e cinque i simboli e i numeri vincenti. Naturalmente, chance di successo sono riservate anche a chi azzecca 4, 3 o 2 numeri/simboli, ma gli importi da conquistare in quel caso sono inferiori rispetto a quello principale. In attesa della nuova estrazione, analizziamo insieme a voi lettori quali siano i simboli e i numeri ritardatari del Simbolotto. Precisiamo, prima di procedere alla ricognizione, che si tratta però di una statistica priva di utilità, il cui unico risvolto positivo consiste nel soddisfare la curiosità dei giocatori, visto che questo gioco non consente agli scommettitori di selezionare in autonomia i numeri e i simboli su cui puntare.

In riferimento al Simbolotto, si registra in cima alla graduatoria dei ritardatari il 26 (elmo), che si fa attendere da 29 concorsi; lo seguono il 2 (mela) a quota 21 concorsi e, subito alle sue spalle, il 20 (festa), che si fa desiderare da ben 20 estrazioni. Ai piedi del podio trovano ubicazione il 28 (ombrello), che ad oggi ha messo a segno 16 ritardi, il 43 (funghi), che manca da 15 concorsi del Simbolotto. Chiudiamo questa particolare top ten con il 21 (lupo) e il 6 (luna), con i loro 13 concorsi mancanti, il 34 (testa), assente da 12 estrazioni, il 35 (uccello), con le sue 12 assenze e, infine, il 40 (quadro), che latita anch’esso da 11 turni.











