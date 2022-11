Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi martedì 22 novembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: NUOVI MONTEPREMI DA ASSEGNARE DOPO QUELLI DEL LOTTO

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto fanno nuovamente capolino quest’oggi, martedì 22 novembre 2022. La buona sorte premierà qualche fortunato giocatore oppure bisognerà rimandare ogni esultanza a data da destinarsi? Lo scopriremo soltanto dopo le estrazioni del Lotto, visto e considerato che il Simbolotto è legato a doppio filo al concorso del Lotto e ai numeri estratti su una ruota in particolare, che varia di mese in mese e che è possibile scoprire sul sito web ufficiale del gioco.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 22 novembre, i numeri vincenti

Quali sono le modalità per giocare al Simbolotto? Esordiamo dicendovi che stiamo parlando di una procedura alla portata di tutti, anche di chi, per la prima volta, sceglie di accostarsi al mondo delle scommesse. Tutto ciò che occorrerà fare, infatti, sarà effettuare la propria giocata sulla ruota del Lotto abbinata al concorso per il mese corrente (a novembre è quella di Torino). Superato questo step, in maniera del tutto automatica e senza costi aggiuntivi per lo scommettitore, il sistema darà origine a una sequenza casuale di simboli e numeri, che sarà d’uopo porre a confronto con quella estratta stasera.

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: numeri vincenti/ Estrazioni 19 novembre: i ritardi

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Capitolo premi: qual è il riconoscimento massimo che si può ottenere con il Simbolotto e i suoi numeri vincenti? A rispondere a tale quesito è il portale telematico del concorso. Nel caso si indovinasse per intero la cinquina vincente, il premio che ci si porterebbe a casa sarebbe pari a 10mila euro. Inoltre, quanti centreranno 4, 3 oppure 2 punti, vedranno comunque assegnarsi importi economici inferiori, pari a 50, 5 e 1 euro.

Portiamo a termine la nostra disamina sul Simbolotto, servendoci della graduatoria dei numeri e dei simboli ritardatari: al primo posto si ha il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 33 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 31 assenze, e, in terza piazza, il 13 (rana), con 25 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 37 (piano), che non si palesa da 23 turni, nell’11 (topi), che non si manifesta da 22 sorteggi, e nel tandem composto dal 17 (sfortuna) e dal 45 (rondine), con 19 ritardi accumulati fino a qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo la coppia formata dal 9 (culla) e dal 14 (baule), con 17 latitanze di fila, e il bis formato dall’8 (braghe) e dal 24 (pizza), con 16 assenze consecutive.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 19 novembre 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA