Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi martedì 23 maggio 2023

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Ultimi momenti di concitata attesa prima che abbia luogo l’estrazione dei simboli e numeri vincenti del Simbolotto, concorso associato al gioco del Lotto, di oggi martedì 23 maggio 2023. Per partecipare e prendere parte al sorteggio, è sufficiente scommettere al Lotto giocando sulla ruota associata al mese corrente. In questo caso, poiché siamo nel mese di maggio, la ruota da considerare è quella di Milano. Per ogni schedina su questa ruota riceverete nello stesso scontrino una combinazione di 5 simboli, tra i 45 totali, generata in moda casuale al momento dell’emissione della schedina.

L’estrazione delle undici ruote del Lotto avrà luogo a Roma e in questo contesto si procederà a sorteggiare i cinque simboli e numeri vincenti che decreteranno l’esito del Simbolotto. I premi in denaro si basano su quanti numeri e simboli avete indovinato, ma non dipendono dall’ordine in cui sono stati estratti e dall’importo che avete deciso di giocare.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI E DEI FREQUENTI

Tra poco inizierà la diretta dell’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto, gioco associato al Lotto, di oggi martedì 23 maggio 2023. Se andiamo a esaminare le statistiche ufficiali relative ai passati concorsi, scopriamo che tra le comparse più frequenti spiccano ancora una volta il Diamante (29), pescato 84 volte, ma anche la Gatta (3) con le sue 79 presenze e il Cerino (18) con 77 sorteggi. Curiosando al di sotto del podio troviamo l’Amo (23), i Topi (11) e l’Elica (33) ciascuno con 74 estrazioni alle spalle.

Tra le statistiche interessanti da tenere d’occhio, per cercare di intuire le prossime mosse della Dea Bendata, c’è quella relativa ai numeri e ai simboli ritardatari del Simbolotto. In questo caso segnaliamo il Quadro (40) con 49 assenze, il Ragazzo (15) con 47 ritardi e poi ancora la Risata (19) che manca ormai all’appello da 25 sorteggi.











