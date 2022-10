Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 25 ottobre 2022

IL LOTTO LASCIA IL PASSO AL SIMBOLOTTO: REGALERÀ ANCHE LUI GRANDI PREMI?

I numeri e simboli vincenti del Simbolotto tornano con una nuova estrazione nella serata di oggi, martedì 25 ottobre 2022, nella speranza di distribuire esultanze inattese a tutti coloro che decideranno di ingaggiare un testa a testa con la buona sorte. La cinquina fortunata del concorso odierno sarà resa nota sostanzialmente in contemporanea allo svelamento degli esiti dei sorteggi del Lotto, dal momento che i due giochi sono intrecciati a doppio filo tra di loro. Nell’attesa di scoprire se la Dea Bendata deciderà di fare sfoggio della sua magnanimità, inganniamo il tempo che ci separa dalle estrazioni con un breve ripasso delle modalità di giocata.

Per concorrere all’assegnazione di uno dei premi messi in palio dal Simbolotto, sarà indispensabile convalidare una giocata al Lotto, ma esclusivamente a patto che essa sia eseguita sulla ruota abbinata a tale lotteria per il mese attuale (per tutto ottobre è Roma). Dopo avere superato questo passaggio, verrà elaborata in modo totalmente automatico e gratuito una sequenza di simboli e di numeri casuale, che verrà impressa sulla parte finale della bolletta del Lotto. Come accennavamo, gli scommettitori non dovranno spendere neppure un euro per il Simbolotto e dovranno soltanto pagare l’importo che hanno deciso di “investire” nella loro schedina del Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto consentono di agguantare importi diversi, a seconda chiaramente di quanti ne vengono intercettati correttamente. Il sito internet ufficiale del concorso rivela che, qualora qualcuno indovinasse per intero la cinquina vincente, otterrebbe 10mila euro. Riconoscimenti economici minori, invece, andranno a restituire vigore alle casse di quanti azzeccheranno un quantitativo ridotto di numeri (4, 3 oppure 2).

Infine, scegliamo di analizzare insieme a voi la graduatoria del Simbolotto, a cui danno origine i numeri e i simboli ritardatari: al primo posto c’è il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 21 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 19 assenze, e, in terza piazza, il 31 (anguria), con 16 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 39 (forbici), che non si palesa da 15 turni, nel 5 (mano) e nel 13 (rana), che non si manifestano rispettivamente da 14 e da 13 sorteggi, e nel 32 (disco), con 12 ritardi accumulati fino a qui. Infine, a chiudere la top ten dei ritardatari è il tris al quale danno vita il 7 (vaso), il 40 (quadro) e il 37 (piano), con 11 assenze.

