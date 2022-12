Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi martedì 27 dicembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, CACCIA AI NUMERI VINCENTI

Il Simbolotto e i suoi numeri e simboli vincenti ritornano dopo Natale e Santo Stefano, nella speranza che possano rivelarsi forieri di buona sorte e di ricchi premi, che possano contribuire ad addolcire la fine del corrente anno per numerosi giocatori. Per sapere se questo auspicio troverà concretezza, non rimane che aspettare con pazienza l’esito dei sorteggi odierni, che sarà reso noto subito dopo quelli del Lotto.

Nel caso non aveste ancora chiaro come giocare al Simbolotto e quali siano le regole da rispettare, vi rassicuriamo: sono davvero semplici da comprendere. Di fatto vi è un’unica norma, che consiste nell’effettuare la propria puntata al Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese attuale (la “Serenissima” Venezia, ndr). Dopodiché, non vi rimarrà che consegnare la vostra bolletta al titolare della ricevitoria, affinché provveda alla sua convalida, oppure confermare la vostra giocata per mezzo del sito web del concorso. La sequenza del Simbolotto a voi assegnata in automatico dal sistema troverà spazio sulla porzione finale della vostra bolletta e sarà formata da simboli e numeri totalmente casuali.

SIMBOLOTTO, LA CLASSIFICA DEI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL CONCORSO

Numeri e simboli vincenti del Simbolotto possono rivelarsi estremamente “ricchi”, in quanto possono portare ricchi riconoscimenti economici nelle tasche di tutti gli scommettitori. Come ricorda il portale web ufficiale del gioco in riferimento ai premi agguantabili, sottolineiamo che, con una giocata da 1 euro, è possibile conquistare 10mila euro se si centrano cinque punti su cinque. Inoltre, esistono anche riconoscimenti economici di importo inferiore, acciuffabili mettendo a referto 4, 3 oppure 2 punti. Qualora la Dea Bendata non vi assista, dopo avere verificato attentamente la propria schedina non rimarrà che ritentare la sorte alla prima occasione utile.

Infine, il nostro viaggio nel mondo del Simbolotto giunge al suo termine con la lettura della classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto troviamo l’1 (Italia), che si fa desiderare da 46 concorsi; seguono l’8 (braghe), in seconda posizione con 31 assenze, e, in terza piazza, il tandem formato dal 35 (uccello) e dal 6 (luna), con 20 ritardi accumulati. Dopodiché, ci imbattiamo nel 22 (balestra), che non si palesa da 19 turni, nel 44 (prigione), che non si manifesta da 17 sorteggi, e nel 36 (nacchere), con 16 ritardi totali. Infine, nella classifica dei numeri e simboli ritardatari, ci imbattiamo nel 3 (gatta), nel 19 (risata) e nell’accoppiata 39 (forbici) e 17 (sfortuna), latitanti rispettivamente da 14, da 13 e da 12 estrazioni.











