Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi martedì 28 febbraio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: RICCHE VINCITE DOPO IL LOTTO?

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto fanno ritorno questa sera – martedì 28 febbraio 2023 – con una nuova estrazione, l’ultima del secondo mese dell’anno. Ci sarà qualcuno in grado di allungare le mani sui premi economici messi in palio dal concorso oppure l’appuntamento con la fortuna dovrà essere rinviato a data da destinarsi? Mentre attendiamo lo svelamento degli esiti dei sorteggi odierni, al fine di comprendere la risposta a tale quesito, non ci resta che riassumere ancora una volta le regole alla base di questo gioco.

Ricordiamo, in prima battuta, che il Simbolotto è abbinato al Lotto e si basa sull’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. L’unico compito a vostra disposizione consisterà nella scelta dei vostri numeri preferiti da giocare al Lotto, selezionando poi la ruota abbinata al Simbolotto per il mese corrente (in questo caso, come è accaduto per tutto febbraio, si tratta di quella di Cagliari). In seguito, dovrete passare alla convalida della vostra schedina, in ricevitoria o via web. Per quanti ancora non lo sapessero, specifichiamo altresì che non sarà possibile assegnarsi manualmente la sequenza di simboli e numeri del Simbolotto: questa verrà infatti attribuita in maniera casuale e gratuita dal sistema e troverà collocazione nella parte finale della bolletta di gioco.

LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Ma quanto si può vincere giocando al Simbolotto, grazie ai suoi numeri e simboli vincenti? Il sito internet del gioco svela che, con un solo euro di scommessa, se ne potrebbero addirittura agguantare 10mila in caso di en plein. Spiccano poi anche premi minori, che finiranno per rimpinguare le tasche di coloro che realizzeranno 4, 3 o 2 punti. Come sempre, sarà doveroso effettuare un accurato check della vostra schedina dopo i sorteggi del giorno, ricorrendo anche agli strumenti utili per le operazioni di verifica digitale, prima di bollarla come non vincente.

Infine, analizziamo la graduatoria di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della classifica è presente il 5 (mano), che si fa desiderare da 38 concorsi; segue il 24 (pizza), in seconda posizione con 19 assenze, e, in terza piazza, il 16 (naso), con 17 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nell’1 (Italia), che non si palesa da 15 turni, nel 25 (Natale), che non si manifesta da 14 sorteggi, e nel 40 (quadro), che latita ormai da 13 estrazioni. Chiudono la top ten il tandem composto dal 15 (ragazzo) e dal 32 (disco) e quello formato dal 7 (vaso) e dal 12 (soldato), rispettivamente con 11 e 10 sorteggi saltati.











