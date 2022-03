Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 29 marzo 2022

lDOPO IL LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO E DELLE SUE VINCITE

Nella serata di oggi, martedì 29 marzo 2022, torna una nuova estrazione del Simbolotto, gioco abbinato al Lotto. Nell’istante in cui i numeri e i simboli vincenti saranno rivelati, si comprenderà se la combinazione sarà fortunata: il nostro auspicio è che essa possa consentire al maggior numero di persone possibile di conquistare sino a 10mila euro ulteriori. Trattasi, di una cifra incredibilmente significativa e che potrebbe garantire al possessore della schedina vincente l’opportunità di far fronte alle spese più urgenti e magari originariamente non contemplate.

Le modalità di giocata e le regole del concorso del Simbolotto sono davvero agevoli e alla portata di ogni scommettitore, anche di coloro che possono dirsi meno avvezzi al gioco, in quanto non viene richiesto nessuno sforzo psicologico ai giocatori. L’unico passaggio da fare è relativo alla compilazione di una bolletta del Lotto, scegliendo la ruota in promozione nel mese attuale (la prescelta per marzo è quella di Firenze). Dopodiché, non resta che attendere, a tal punto che non esiste nemmeno il problema di scegliere i numeri e i simboli su cui puntare, che saranno impressi in modo casuale da parte del sistema sulla bolletta di gioco. Dopo l’estrazione del Lotto, la cinquina fortunata che si trova sulla vostra schedina del Lotto dovrà essere confrontata con quella sorteggiata, così da capire se sarete stati voi i prescelti per brindare con la Dea Bendata.

I RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA

Passiamo adesso al capitolo vincite e puntualizziamo che il premio massimo messo in palio dal Simbolotto è pari a 10mila euro, agguantabile azzeccando cinque numeri su cinque. Possibilità di successo sono destinate anche a chi indovina 4, 3 o 2 numeri/simboli, ma gli importi da acciuffare sono inferiori rispetto a quello che tutti sognano e inseguono. In attesa della nuova estrazione del Lotto, procediamo dunque all’analisi dei simboli e dei numeri ritardatari del Simbolotto. Una statistica, lo premettiamo, del tutto priva di utilità ai fini della scommessa, il cui unico risvolto positivo risiede nel soddisfare le curiosità dei giocatori.

Leggendo i dati statistici del Simbolotto, si registra in cima alla graduatoria dei ritardatari il 28 (ombrello), che si fa attendere da 19 concorsi; lo seguono il 43 (funghi) a quota 18 concorsi e, subito alle sue spalle, il 21 (lupo), che si fa desiderare da ben 16 estrazioni, esattamente come il 6 (luna). Ai piedi del podio trovano ubicazione il 34 (testa), che ad oggi ha messo a segno 15 ritardi. Chiudiamo questa particolare top ten con l’11 (topi), assente da 13 concorsi del Simbolotto, e il poker formato da 32 (disco), 12 (soldato), 31 (anguria) e 27 (scala), latitanti da 12 turni.

