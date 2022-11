Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi martedì 29 novembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: ATTESA PER I PREMI

Il Simbolotto fa ritorno oggi, martedì 29 novembre 2022, con una nuova estrazione e con i suoi numeri e simboli vincenti. Si tratta dell’ultimo sorteggio dell’undicesimo mese dell’anno (il prossimo, infatti, avrà luogo giovedì 1° dicembre, ndr) e, di conseguenza, milioni di italiani si augurano che la Dea Bendata possa palesarsi in tutta la sua clemenza in questa fredda serata autunnale.

Come da tradizione, l’esito dell’estrazione sarà annunciato in contemporanea allo svelamento dei numeri vincenti del Lotto, contest a cui il Simbolotto è legato sin dalla sua genesi.

Per poter giocare al Simbolotto esistono regole davvero semplici da rispettare: è sufficiente eseguire una giocata del Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese attuale (a novembre è Torino). Dopodiché, gratis e in modo automatico, il sistema provvederà a elaborare una combinazione totalmente casuale e a imprimerla sulla vostra bolletta del Lotto, senza che vi sia la necessità di pagare un importo superiore rispetto a quello preventivato per la giocata al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere per mezzo dei numeri vincenti del Simbolotto? Il jackpot massimo non è troppo elevato (10mila euro), ma rappresenta comunque una cifra di tutto rispetto. Esistono poi anche premi minori, in grado di distribuire gioia e felicità a ogni giocatore. Tuttavia, la vittoria si palesa anche intercettando un quantitativo inferiore di numeri (4, 3 e 2).

Diamo adesso un’occhiata alla classifica dei simboli e dei numeri ritardatari del Simbolotto: al primo posto si colloca l’1 (Italia), che si fa desiderare da 34 concorsi; seguono il 13 (rana), in seconda posizione con 28 assenze, e, in terza piazza, il 37 (piano), con 26 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nell’11 (topi), che non si palesa da 25 turni, nel 45 (rondine), che non si manifesta da 22 sorteggi, e nel 9 (culla), con 20 ritardi accumulati fino a qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il tandem formato dal 24 (pizza) e dall’8 (braghe), con 19 latitanze di fila, e, infine, il 25 (Natale) e il 12 (soldato), rispettivamente con 16 e 15 assenze consecutive.

