SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 3 maggio 2022

In questo martedì 3 maggio 2022, il Simbolotto si presenta con una nuova estrazione. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata comunicata da pochi secondi e noi de “IlSussidiario.net” l’abbiamo annotata per voi in tempo reale: campeggerà di seguito, al termine delle operazioni di accoppiamento dei numeri ai simboli corrispondenti. Vi ricordiamo che è importante eseguire un controllo accurato della schedina, evitando di gettare una giocata bollata frettolosamente come “non vincente”.

Vietato ignorare, poi, la regola aurea: le vostre scommesse devono sempre avvenire in modo responsabile e dovete ricorrere, per la vostra verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Procediamo ora con lo svelamento dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: le Forbici (39), il Soldato (12), il Vaso (7), il Cerino (18), la Risata (19). (Agg. di Alessandro Nidi)

IL LOTTO ESCE DI SCENA E ARRIVA IL SIMBOLOTTO CON LE SUE VINCITE

Nella giornata di oggi, martedì 3 maggio 2022, si palesa una nuova estrazione del Simbolotto, la prima del nuovo mese, che verrà effettuata subito dopo quella del Lotto. Ricchi premi – si spera – stanno per essere distribuiti, per mezzo dei numeri e dei simboli fortunati. Pertanto, ecco che, dopo avere esaminato assieme a voi lettori de “IlSussidiario.net” le combinazioni presenti sulle ruote del Lotto, spostiamo totalmente l’attenzione sulla nuova cinquina vincente del Simbolotto.

Per prendere parte al concorso non bisogna compilare alcuna scheda di gioco, né sforzarsi più di tanto nel tentativo di intercettare la combinazione vincente. Il solo requisito da rispettare, infatti, consiste nell’eseguire la propria giocata del Lotto sulla ruota in promozione, che cambia tutti i mesi (per il mese corrente è quella di Milano, ndr). Dopo avere puntato i propri numeri del Lotto su Milano, basterà allora attendere di leggere la nuova combinazione fortunata, a cui daranno vita cinque simboli e i loro relativi numeri, nella speranza che combaci con quella originata dal sistema in modo del tutto casuale, senza che vi sia la benché minima chance di scelta per i giocatori.

CLASSIFICA NUMERI RITARDATARI SIMBOLOTTO

Ricordiamo che la cifra massima agguantabile al Simbolotto è pari a 10mila euro e può essere acciuffata con cinque numeri su cinque. Occasioni di successo sono alla portate anche di chi indovina 4, 3 o 2 numeri/simboli, ma gli importi da agguantare sono sensibilmente inferiori. Esaurita tale premessa, in attesa della nuova estrazione del Lotto, esaminiamo i simboli e i numeri ritardatari del Simbolotto. Un dato privo di utilità statistica e il cui unico obiettivo consiste nel soddisfare le curiosità dei giocatori.

Leggendo nel dettaglio le classifiche del Simbolotto, scopriamo che in vetta alla graduatoria dei ritardatari c’è il 43 (funghi), che si fa aspettare da 33 concorsi; lo seguono il 31 (anguria) a quota 27 concorsi e, subito alle sue spalle, il 22 (balestra), che si fa desiderare da ben 26 estrazioni. Ai piedi del podio trova ubicazione il 39 (forbici), che si fa attendere da 24 turni. Chiudiamo questa particolare top ten con il 3 (gatta), assente da 20 concorsi del Simbolotto, il 2 (mela), latitante da 17 turni, il 36 (nacchere) e il 26 (elmo) (16 ritardi) e, infine, il tandem composto dal 12 (soldato) e dal 27 (scala) (14).

