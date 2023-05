Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 30 maggio 2023

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Attendiamo anche oggi di conoscere l’esito dell’estrazione dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto per oggi, martedì 30 maggio 2023! Come molti di voi già sapranno, si tratta di un concorso associato al più noto gioco del Lotto e per questo motivo è necessario partecipare al gioco principale per scommettere sul Simbolotto. In particolare, le regole spiegano che bisogna scommettere sulla ruota associata al mese in corso – essendo ancora a maggio, in questo caso stiamo parlando della ruota di Milano – per ricevere in automatico sul proprio scontrino una combinazione di 5 numeri e simboli generata casualmente, pescando tra i 45 disponibili.

L’estrazione del Simbolotto avviene al termine del sorteggio delle undici ruote del Lotto, un processo che avviene ogni settimana a Roma, e permetterà di scoprire se qualche giocatore sarà il favorito della Dea Bendata. Una volta che sapremo quali saranno i numeri e i simboli vincenti scelti, la vincita dipenderà naturalmente da quanti ne avrete indovinati. In questo caso non sarà importante l’ordine in cui compaiono sulla vostra schedina, basta che combacino con quelli sorteggiati per cercare di agguantare il premio massimo da 10.000 euro. Inoltre, sottolineiamo che le vincite del Simbolotto si possono sommare a quelle del Lotto!

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI E DEI FREQUENTI

Abbiamo ancora qualche momento insieme prima che abbia luogo l’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 30 maggio 2023, che ci permetterà di scoprire numeri e simboli vincenti di questa sera. Possiamo quindi approfittarne per capire quali sono i frequenti e i ritardatari secondo le statistiche ufficiali. I simboli e numeri frequenti, diciamo i grandi favoriti sulla base delle ultime serate, sono Il Diamante (29) con 84 presenze, poi La Gatta (3) con 80 estrazioni alle spalle, Il Cerino (18) con 79 sorteggi e ancora L’Elica (33) con 75 presenze.

Cosa succede invece tra i numeri e simboli ritardatari del Simbolotto? In questo caso abbiamo Il Quadro (40) che vanta 52 assenze, seguito a ruota da Il Ragazzo (15) con 50 assenze. Al terzo gradino del podio ci imbattiamo invece in Il Lupo (21), che finora ha collezionato 26 assenze.











