SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 ottobre 2022

Il Simbolotto fa ritorno anche oggi, martedì 4 ottobre 2022, con una nuova estrazione. La sequenza vincente di simboli e numeri fortunati è stata da poco annunciata: noi de IlSussidiario.net l’abbiamo appositamente annotata per voi lettori e siamo pronti a fornirvela nelle prossime righe. Tuttavia, considerato che sono ancora in fase di svolgimento le operazioni di abbinamento dei simboli ai loro numeri corrispondenti, ne approfittiamo per ricordarvi due capisaldi di ogni concorso: il primo riguarda l’importanza di giocare responsabilmente, mentre il secondo l’attività di verifica.

Infatti, le schedine devono essere sempre rilette più volte, onde evitare di incappare in spiacevoli sviste e nell’infelice e inauspicata possibilità di gettare nel cestino una bolletta vincente. Adesso siamo pronti: passiamo alla lettura dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: l’Elmo (26), la Risata (19), il Buffone (41), il Soldato (12), il Caffè (42). (Agg. di Alessandro Nidi)

IL LOTTO LASCIA IL PASSO AL SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Nella giornata di oggi, martedì 4 ottobre 2022, i numeri e simboli vincenti del Simbolotto saranno rivelati in contemporanea agli esiti del Lotto, concorso principale a cui è abbinato ormai da parecchio tempo. Azzeccare tutti i numeri e simboli vincenti assicurerebbe al proprietario della bolletta fortunata del Simbolotto di accaparrarsi il premio massimo in palio, importo che offrirebbe la possibilità di osservare il futuro con maggiore serenità e anche di togliersi qualche sfizio che da anni viene rimandato.

Per partecipare alle estrazioni del Simbolotto e provare a intuire i numeri e simboli vincenti, è sufficiente validare una schedina del Lotto, purché la giocata venga eseguita sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente (Roma). Archiviato tale passaggio, in automatico sarà elaborata una sequenza di simboli e numeri del tutto casuale, che verrà impressa sulla porzione conclusiva della vostra bolletta del Lotto, senza corrispondere un solo euro in più rispetto a quanto avevate preventivato di spendere con la vostra giocata.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Una vittoria al Simbolotto, giunta per mezzo dei suoi simboli e numeri vincenti, quanto può fruttare a uno scommettitore? L’interrogativo catalizza l’attenzione di tutti i giocatori del Belpaese e a darvi risposta ci pensa il sito internet ufficiale del concorso. Chi indovina integralmente la cinquina estratta, si intasca 10mila euro, però in palio vi sono ulteriori riconoscimenti economici, naturalmente con importi più ridotti. Infatti, si vince anche intercettando meno numeri, siano essi 4, 3 oppure 2.

Come ultimo step, analizziamo adesso insieme a voi la graduatoria a cui danno vita i numeri e i simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 38 (pigna), che si fa desiderare da 24 concorsi; seguono il 2 (mela) e il 33 elica, in seconda posizione con 22 assenze. In terza piazza troviamo il 41 (buffone) con 21 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 25 (Natale) e nel 44 (prigione), che non si palesano da 19 turni, nell’8 (braghe), che non campeggia da 17 estrazioni e nel 30 (cacio), che non si manifesta da 15 sorteggi. Infine, ci sono il 16 (naso) e il 15 (ragazzo), con 12 ritardi accumulati fino a qui.

