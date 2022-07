Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 5 luglio 2022

DOPO IL LOTTO È IL TEMPO PER IL SIMBOLOTTO ED I SUOI PREMI

Secondo appuntamento del mese con il Simbolotto, che in questo martedì 5 luglio 2022 torna una nuova estrazione, che si svolge in concomitanza al concorso del Lotto, lasciando milioni di giocatori in tutta Italia con il fiato sospeso, sognando di realizzare una vincita importante, capace di stravolgere le loro esistenze. Il concorso parallelo a quello del Lotto aspetta solo che siano concluse le estrazioni su tutte le ruote per regalare in seguito l’opportunità ai concorrenti di sommare un ulteriore importo alle altre vincite eventualmente conseguite nel Lotto. Tuttavia, focalizziamoci su cosa occorre fare per poter sperare di dare vita a questa doppietta fortunata.

Analizziamo quindi di seguito le regole per poter giocare al Simbolotto, che risulta essere un gioco davvero alla portata di chiunque, anche degli scommettitori alle loro prime armi; infatti, basta puntare sulla ruota in promozione nel mese corrente ed eseguire una giocata del Lotto. A quel punto, in modo del tutto gratuito e automatico, sarà elaborata dal sistema una combinazione casuale, che si spera possa essere sovrapponibile a quella vincente. Rammentiamo anche che la ruota del Lotto in promozione per il mese corrente sarà la Nazionale

SIMBOLOTTO, CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Quali sono gli importi che si possono acciuffare al Simbolotto? In questo momento, ci troviamo davanti a uno dei quesiti più gettonati del concorso e a cui proviamo a rispondere subito, asserendo che la vincita massima ottenibile al Simbolotto è di 10mila euro. Una cifra non certo da disprezzare, se si ritiene che non è richiesto neppure un euro per poter prendere parte al gioco del Simbolotto. Tuttavia, sono previste anche vincite minori, in quanto sarà possibile ottenere un premio di consolazione, ma del tutto inferiore, anche con il 4, il 3 e perfino con il 2.

Osserviamo, adesso, i numeri e i simboli ritardatari del Simbolotto. In attesa della nuova estrazione del Lotto di oggi, in cima alla classifica dei ritardatari troviamo il 5 (mano), che si fa desiderare da 29 concorsi; seguono il 10 (fagioli), mancante da 27 estrazioni e poi il tandem formato dai numeri 19 (risata) e 9 (culla), che si trovano appaiati in terza piazza per effetto della loro 24esima assenza. Al di fuori del terzetto sopra menzionato, troviamo il 21 (lupo) e l’8 (braghe), a quota 18 turni saltati, l’11 (topi) e il 35 (uccello), entrambi con 16 defezioni consecutive, il 22 (balestra), assente da 15 turni, e, infine, il 43 (funghi), con 14 ritardi accumulati.











