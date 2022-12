SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 6 dicembre 2022

In questa fredda settimana dell’ultimo mese dell’anno, i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto provano a riscaldare ancora una volta gli animi e i cuori di milioni di scommettitori. Soltanto pochi istanti fa è stata annunciata la combinazione estratta, che auspichiamo possa offrire al maggior numero possibile di giocatori la possibilità di esultare per effetto di una vincita inaspettata. Non dovete dimenticare, tuttavia, che le schedine devono essere sottoposte a ripetute attività di controllo, visto e considerato che il rischio di gettare via una bolletta vincente è davvero elevato.

In più, non va mai scordata l’importanza di giocare in modo responsabile. Adesso è il momento di dedicarsi alla lettura dei numeri e simboli vincenti dell’estrazione odierna del Simbolotto: il Disco (32), a Pigna (38), il Ragazzo (15), la Rana (13), il Cerino (18). (Agg. di Alessandro Nidi)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: DOPO LA GIOCATA DEL LOTTO NUOVI MONTEPREMI IN ARRIVO

I numeri e simboli vincenti del Simbolotto si palesano sul palcoscenico delle lotterie nazionali anche in occasione della serata di oggi, martedì 6 dicembre 2022, quando andrà in scena una nuova estrazione, che potrebbe distribuire ricchi premi e rendere felici alcuni scommettitori. La ruota del Lotto da tenere d’occhio per il Simbolotto è – ormai l’avrete imparato a memoria – quella di Venezia, che accompagnerà i giocatori lungo tutto il mese di dicembre e sarà così la “casa” natalizia del concorso.

Passando invece alle modalità di giocata, vi preannunciamo che tentare la sorte risulta un’impresa davvero agevole e alla portata anche di coloro che non sono avvezzi al mondo delle scommesse. Tutto ciò che dovrete fare, qualora vogliate giocare al Simbolotto, sarà effettuare una giocata del Lotto sulla ruota associata al contest per il mese attuale (Venezia, appunto). A quel punto, in modo gratuito e automatico sarà elaborata una combinazione casuale di numeri e simboli che campeggerà sulla porzione finale della schedina.

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con i numeri e con i simboli vincenti del Simbolotto si possono intascare ricchi premi e questo è sicuramente l’aspetto che ingolosisce maggiormente quanti desiderino ingaggiare un duello con la Dea Bendata. Ma quali sono gli importi che posso essere conquistati mediante tale lotteria? Facendo un filotto di cinque su cinque, si agguantano 10mila euro, ma non bisogna dimenticare che esistono anche riconoscimenti di entità più contenuta e che possono essere acciuffati intercettando 4, 3 oppure 2 numeri e simboli.

Infine, rivolgiamo lo sguardo all’immancabile classifica dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto si colloca l’1 (Italia), che si fa desiderare da 37 concorsi; seguono il 45 (rondine), in seconda posizione con 25 assenze, e, in terza piazza, il 9 (culla), con 23 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 24 (pizza) e nell’8 (braghe), che non si palesano da 22 turni, nel 25 (Natale), che non si manifesta da 19 sorteggi, e nel 43 (funghi), con 15 ritardi accumulati fin qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il 40 (quadro), con 14 latitanze di fila, e, da ultimo, il 28 (ombrello), con 13 assenze consecutive.

