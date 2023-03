Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 7 marzo 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, QUALI PREMI IN ARRIVO DOPO IL LOTTO?

Nuova estrazione di numeri e simboli vincenti del Simbolotto oggi, martedì 7 marzo 2023. Si tratta del primo dei tre appuntamenti della settimana corrente e chissà che non si riveli foriero di buona sorte per tutti coloro che proveranno a ingaggiare il loro personale braccio di ferro con la Dea Bendata, a caccia di una svolta economica nelle loro esistenze. Come sempre, gli esiti del sorteggio saranno resi noti unicamente nel corso della serata. Nell’attesa che ciò avvenga, non rimane da fare altro che ripassare le norme che regolano questa tipologia di concorso.

Prima di tutto, c’è da sottolineare che il Simbolotto è associato al Lotto e ruota per intero intorno all’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Per prendervi parte, vi basterà eseguire la vostra puntata al Lotto con i vostri numeri preferiti, a condizione che li giochiate sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese di marzo, ossia quella di Firenze. Espletata tale formalità, non vi rimarrà che provvedere alla convalida della vostra schedina e aspettare che vada in scena l’estrazione del giorno. La sequenza di simboli e numeri del Simbolotto verrà assegnata gratuitamente e casualmente dal sistema, spiccando sulla parte finale della bolletta di gioco.

LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Adesso, è tempo di esaminare unitamente a voi lettori la classifica di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della graduatoria è presente il 24 (pizza), che si fa desiderare da 22 concorsi; segue l’1 (Italia), in seconda posizione con 18 assenze, e, in terza piazza, il 25 (Natale), con 17 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 40 (quadro), che non si palesa da 16 turni, nel tandem a cui danno vita il 32 (disco) e il 15 (ragazzo), che non si manifesta da 14 sorteggi, e nel 12 (soldato), che latita ormai da 13 estrazioni. Chiudono la top ten la coppia composta dal 35 (uccello) e dal 2 (mela) e il tris formato dal 13 (rana), dal 14 (baule) e dal 43 (funghi), rispettivamente con 12 e 11 sorteggi saltati.

Ricordiamo che, al termine dell’estrazione delle 11 ruote Lotto, vengono sorteggiati 5 simboli vincenti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma. Per sapere se si ha vinto basta confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti. Si vince in base a quanti ne sono stati indovinati e all’importo giocato sulla specifica ruota (azzeccando cinque numeri/simboli su cinque, con una puntata da 1 euro se ne ottengono 10mila). L’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata al Lotto e le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente.











