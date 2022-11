SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 8 novembre 2022

Anche in questo martedì 8 novembre 2022 ci concentriamo sulle estrazioni del Simbolotto. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata annunciata da poco, ma noi de IlSussidiario.net siamo riusciti ad appuntarla in tempo reale e siamo pronti a proporre ai nostri lettori, come di consueto, il servizio di aggiornamento relativo agli esiti dei sorteggi odierni. La sequenza vincente comparirà fra queste righe non appena saranno portate a termine le operazioni di abbinamento dei numeri ai rispettivi simboli.

Le schedine dovranno essere controllate scrupolosamente, scongiurando così il pericolo di buttare via una schedina fortunata esclusivamente a causa della fretta. Giocate in modo responsabile e verificate la vostra bolletta sui canali ufficiali e nelle ricevitorie. Alea iacta est, dunque passiamo adesso allo svelamento dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: il Vaso (7), la Luna (6), la Mela (2), le Forbici (39), l’Uccello (35). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO DI FAR SOGNARE GLI ITALIANI

Il Simbolotto con numeri e simboli vincenti ritorna nella serata di oggi, martedì 8 novembre 2022, nell’auspicio che la buona sorte si riveli generosa nei confronti di coloro che prendono parte a questo concorso. Il Simbolotto è una lotteria legata a doppio filo al Lotto: per questa ragione sarà necessario osservare in prima battuta gli esiti del Lotto per poter poi comprendere se la Dea Bendata avrà deciso di palesarsi in tutta la sua magnanimità o se, per contro, spezzerà le aspirazioni oniriche degli scommettitori.

Nel contempo, andiamo a riassumere le modalità di giocata da rispettare per poter incrociare le dita in vista dell’estrazione serale. Esordiamo dicendovi che per partecipare al nuovo concorso del Simbolotto si dovrà eseguire la propria giocata al Lotto sulla ruota del mese (Torino). Superato tale step, automaticamente e gratuitamente sarà elaborata una combinazione di simboli e di numeri del tutto casuale, che troverà successivamente collocazione sulla porzione finale della schedina. Ciò non finirà per generare esborsi ulteriori per il giocatore, che si troverà a dover corrispondere unicamente la cifra che aveva originariamente preventivato di spendere per la propria bolletta del Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto può consentire di vincere il Simbolotto, con i numeri e con i simboli vincenti? La risposta è davvero semplice e individuabile sul sito internet del concorso: qualora si intercettasse la cinquina vincente, il premio acciuffabile corrisponderebbe a 10mila euro. Importi decisamente più bassi, invece, faranno sì che possano abbozzare un sorriso anche coloro che indovineranno un quantitativo minore di numeri estratti (4, 3 o 2).

Concludiamo infine con la graduatoria dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 27 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 25 assenze, e, in terza piazza, il 39 (forbici), con 21 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 13 (rana), che non si palesa da 19 turni, nel 32 (disco), che non si manifesta da 18 sorteggi, e nel 37 (piano), con 17 ritardi accumulati fino a qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il tandem a cui danno vita l’11 (topi) e il 20 (festa), con 16 latitanze di fila, e il 22 (balestra), con 15 assenze.

