Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 9 maggio 2023

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Siamo all’appuntamento di oggi, martedì 9 maggio 2023, con l’estrazione di simboli e numeri vincenti del concorso Simbolotto associato al gioco del Lotto. Per questo mese di maggio, la ruota abbinata al gioco è quella di Milano. Se non sapete che cosa significa questo dettaglio e come si partecipa, non dovete preoccuparvi perché stiamo per fornirvi tutti i dettagli indispensabili. Se intendete giocare al Lotto scommettendo sulla ruota del mese, in questo caso quindi quella di Milano, per ogni schedina emessa avrete la possibilità di ricevere nello stesso scontrino una combinazione casuale di 5 simboli, tra i 45 disponibili nel complesso.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 9 maggio, i numeri vincenti

A questo punto, una volta che si sarà verificata l’estrazione delle undici ruote del Lotto a Roma, come sanno bene i giocatori più appassionati, si procederà al sorteggio dei cinque simboli e numeri vincenti. A questo punto, i premi che si possono vincere dipendono da quanti numeri e simboli avete indovinato, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti e dall’importo che avete giocato.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 6 maggio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI E DEI FREQUENTI

Abbiamo ancora un po’ di tempo prima di poter assistere in diretta all’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto di oggi, martedì 9 maggio 2023. Può essere un momento perfetto per ripassare le statistiche di questo gioco associato al Lotto e capire quali simboli potrebbero stupirci nei prossimi sorteggi. Tra quelli frequenti non possiamo non menzionare il Diamante (29), apparso 83 volte. Continuando a esplorare la classifica, abbiamo la Gatta (3) e il Cerino (18) con 77 sorteggi entrambi, poi abbiamo i Topi (11) e l’Elica (33) ciascuno con 74 presenze.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 6 maggio 2023

Non possiamo poi non curiosare tra i simboli ritardatari, in attesa di scoprire quali si riveleranno vincenti. Le statistiche ufficiali del Simbolotto parlano infatti di il Quadro (40) con le sue 43 assenze, poi Ragazzo (15) con 41 assenze. A seguire troviamo le Braghe (8) con 32 mancate estrazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA