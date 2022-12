Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 10 dicembre 2022

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Neanche il tempo di consultare i numeri e i simboli vincenti di 24 ore fa che il Simbolotto ritorna, anche quest’oggi (sabato 10 dicembre 2022), con una nuova estrazione, complice lo slittamento alla giornata di venerdì del sorteggio originariamente previsto per l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione. Altro giro, altra corsa dunque: sarà la serata giusta per concedersi un’esultanza incontenibile? Per saperlo, occorrerà tenere gli occhi puntati sulla ruota di Venezia, che è il “canale” del Lotto associato al Simbolotto per l’intero mese finale dell’anno, avendo raccolto il testimone da Torino dieci giorni fa.

Ma quali sono le regole da osservare per prendere parte a questa speciale lotteria? Per giocare al Simbolotto è sufficiente inserire nella propria schedina del Lotto la ruota in promozione. Quando questa verrà convalidata, il sistema, in modo gratuito e casuale, elaborerà una combinazione che verrà impressa sulla porzione terminale della vostra bolletta. Come vedremo tra poco, si vincerà un importo parametrato al quantitativo di simboli indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti e in base alla cifra scommessa.

SIMBOLOTTO, LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI

Mediante i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto possono essere conquistati premi davvero importanti e significativi. Andiamo a enunciarli di seguito, prendendo spunto dal portale telematico ufficiale del concorso. Di fatto, scommettendo un euro e azzeccando 5 numeri su 5, si conquistano 10mila euro, ma esistono anche premi di modesta entità, che possono essere acciuffati intercettando 4, 3 o 2 numeri e simboli.

Concludiamo il nostro itinerario nel mondo del Simbolotto rivolgendo un’occhiata alla classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto si colloca l’1 (Italia), che si fa desiderare da 39 concorsi; seguono il 9 (culla), in seconda posizione con 25 assenze, e, in terza piazza, il 24 (pizza) e l’8 (braghe), con 24 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 25 (Natale), che non si palesa da 21 turni, nel 43 (funghi), che non si manifesta da 17 sorteggi, e nel 40 (quadro), con 16 ritardi accumulati fin qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il 28 (ombrello), con 15 latitanze di fila, e, da ultimo, il tris composto dal 35 (uccello), dal 6 (luna) e dal 7 (vaso), con 13 assenze consecutive.

