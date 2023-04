SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 15 aprile 2023

I numeri e simboli vincenti del Simbolotto sono freschi di estrazione. Al termine di quella del Lotto, infatti, è uscita la cinquina dall’urna meccanica. Per scoprire se avete vinto, non dovete fare altro che confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli che sono stati estratti. Chiaramente si vince in base al numero dei simbolotti indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti, e all’importo giocato sulla ruota del Lotto. Possiamo farci un’idea con la struttura dei premi relativa ad una giocata da un euro: centrando tutti i numeri e simboli vincenti del Simbolotto si ottiene il premio di 10mila euro.

Se invece fallite l’impresa per un solo simbolotto, e quindi realizzate il 4, dovete accontentarvi di 50 euro. Vanno 5 euro a coloro che centrano il 3, mentre deve accontentarsi di un solo euro chi riesce a indovinare solo due numeri e simboli vincenti del Simbolotto. I premi indicati vanno intesi al netto delle ritenute di legge, detratte automaticamente all’atto del pagamento. I premi non sono cumulabili e per ciascuna giocata si vince il premio massimo consentito. Ecco la cinquina fortunata di oggi del Simbolotto, simboli e numeri vincenti: la Pigna (38), i Funghi (43), la Balestra (22), il Disco (32), l’Elmo (26). (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, DOPO IL LOTTO ECCO NUOVI PREMI

Simbolotto protagonista anche oggi, insieme al Lotto, con l’estrazione dei numeri e simboli vincenti che arrivano nel corso del viaggio avvincente tra le ruote. Avete già tentato la fortuna? Non avete numeri e simboli da scegliere, perché questo gioco ha una modalità molto particolare. Infatti, basta giocare al Lotto optando per la ruota in promozione, che varia ogni mese seguendo il calendario: in questo mese di aprile è la ruota di Genova in promozione. In questo modo, viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 numeri-simboli tra 45 disponibili.

Peraltro, tutto in maniera gratuita, perché non dovete aggiungere alcun importo rispetto a quello necessario per partecipare all’estrazione del Lotto. Al termine di quest’ultima, quindi del viaggio tra le undici ruote, vengono estratti 5 simboli vincenti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, sempre dalla sede estrazionale di Roma. Il risultato del concorso è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto e le vincite di questo gioco si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Non vedete sicuramente l’ora di scoprire i numeri vincenti e relativi simboli dell’estrazione di oggi del Simbolotto, ma in attesa che escano possiamo approfondire un po’ di statistiche, come i ritardatari di questo gioco abbinato al Lotto. Al primo posto c’è 40 Quadro che ha accumulato 33 ritardi. Al secondo posto invece c’è 15 Ragazzo con 31 assenze. Al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio, troviamo il 2 Mela che non si vede da 29 appuntamenti con la fortuna. Al quarto posto si trova 43 Funghi, che è arrivato a quota 28 assenze, una in più di 18 cerino. Più distaccato 8 Braghe, che infatti ha 22 ritardi. Andiamo avanti con 11 Topi che, invece, di assenze al Simbolotto ne ha collezionate 20. Alle sue spalle si trova 25 Natale che ha saltato 16 estrazioni, poi ci sono due coppie che completano la top ten. La prima è formata da 33 Elica e 5 Mano, a quota 13. Un ritardo in più di 6 Luna e 3 Gatta, che completano la classifica dei numeri e simboli ritardatari del Simbolotto.

