Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 15 ottobre 2022

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO CON LE SUE VINCITE

Nella giornata di oggi, sabato 15 ottobre 2022, i numeri e simboli vincenti del Simbolotto tengono con il fiato sospeso gli scommettitori di tutta Italia. La cinquina magica sarà svelata a margine delle estrazioni del Lotto, concorso a cui sono associati sostanzialmente da quando questa lotteria è stata istituita. La Dea Bendata sarà finalmente magnanima e premierà un fortunato giocatore, regalandogli la cinquina vincente e una gioia completamente inattesa? Fino a questa sera non ci sarà modo di conoscere la risposta a tale quesito, però, intanto, possiamo riassumere velocemente le modalità di giocata.

Per conquistare il montepremi del Simbolotto con i suoi numeri e simboli vincenti, dovrà essere effettuata una giocata al Lotto, purché essa sia eseguita sulla ruota associata a tale lotteria per il mese corrente (per tutto ottobre è quella di Roma). A questo punto, archiviato tale step, in maniera del tutto automatica sarà elaborata una sequenza di simboli e di numeri assolutamente casuale, che sarà impressa sulla porzione finale della bolletta del Lotto. Nota a margine: gli scommettitori non saranno chiamati a spendere neppure un euro in più rispetto a quanto preventivato inizialmente per le loro giocate al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con i numeri e simboli vincenti del Simbolotto si possono agguantare cifre diverse, a seconda di quanti se ne riesce a indovinare. Per quanto concerne il capitolo premi, dunque, diamo voce al sito internet ufficiale del concorso, per mezzo del quale si apprende che, qualora qualcuno riuscisse a indovinare la cinquina vincente, potrebbe ottenere 10mila euro. Premi minori, altresì, finiranno nelle tasche di coloro che azzeccheranno un quantitativo inferiore di numeri, siano essi 4, 3 oppure 2.

Per far calare il sipario sulla nostra rubrica del Simbolotto, analizziamo assieme a voi lettori la graduatoria a cui danno vita i numeri e i simboli ritardatari: al primo posto c’è il 38 (pigna), che si fa desiderare da 29 concorsi; seguono il 25 (Natale), in seconda posizione con 24 assenze, e, in terza piazza, il 15 (ragazzo), con 17 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 35 (uccello), che non si palesa da 16 turni, nell’1 (Italia) e nel 6 (luna), che non si manifestano da 15 sorteggi e nel 28 (ombrello), con 13 ritardi accumulati fino a qui. Infine, a chiudere la top ten dei ritardatari vi sono il 31 (anguria), il 39 (forbici) e il 5 (mano), rispettivamente con 12, 11 e 10 assenze all’attivo.

