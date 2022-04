Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 16 aprile 2022

IL LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO E LE SUE GRANDI VINCITE

Terzo e ultimo appuntamento settimanale con il Simbolotto, per effetto di una nuova estrazione che succede di pochi minuti a quella del Lotto. Più nel dettaglio, si tratta dell’ennesimo sorteggio della settimana, che è ormai prossimo a distribuire ricchi premi, grazie ai suoi numeri e ai suoi simboli fortunati. Dopo aver scoperto le combinazioni che contraddistinguono le varie ruote del Lotto, l’attenzione è adesso imperniata per intero sulla nuova cinquina vincente del Simbolotto.

Per prendere parte al concorso non occorre compilare nessuna scheda di gioco né concentrare l’attenzione sui numeri fortunati da inserire in bolletta. L’unico requisito richiesto è il seguente: eseguire la propria giocata del Lotto sulla ruota attualmente in promozione, che varia di mese in mese. Per tutto aprile sarà quella di Genova, inaugurata nelle passate estrazioni del Simbolotto. Dopo aver giocato i propri numeri del Lotto su Genova, basterà aspettare la nuova combinazione fortunata, caratterizzata da cinque simboli e relativi numeri, augurandosi che coincida alla perfezione con quella originata dal sistema in modalità del tutto casuale e automatica, senza possibilità di scelta per i giocatori.

SIMBOLOTTO, LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI

Adesso passiamo al capitolo vincite e precisiamo che il premio massimo del Simbolotto è pari a 10mila euro, acciuffabile con cinque numeri su cinque. Opportunità di successo sono riservate anche a chi azzecca 4, 3 o 2 numeri/simboli, ma gli importi da agguantare sono inferiori. Aspettando la nuova estrazione del Lotto, passiamo all’analisi dei simboli e dei numeri ritardatari del Simbolotto. Un dato privo di utilità statistica, il cui unico scopo risiede nel soddisfare le curiosità dei giocatori.

Consultando i dati statistici del Simbolotto, si osserva in vetta alla graduatoria dei ritardatari il 43 (funghi), che si fa aspettare da 26 concorsi; lo seguono il 31 (anguria) a quota 20 concorsi e, subito alle sue spalle, il tandem a cui danno vita il 22 (balestra) e il 9 (culla), che si fanno desiderare da ben 19 estrazioni. Ai piedi del podio trova ubicazione l’8 (braghe), che ad oggi ha messo a segno 18 ritardi, tanti quelli accumulati dal 42 (caffè). Chiudiamo questa particolare top ten con il 39 (forbici), assente da 17 concorsi del Simbolotto, il 3 (gatta), latitante da 13 turni, e infine il bis costituito dal 4 (maiale) e dal 41 (buffone) (11 ritardi).

