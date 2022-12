Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 17 dicembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: IN ARRIVO UNA RICCA SORPRESA?

Ultimo appuntamento della settimana con le estrazioni di numeri e simboli vincenti del Simbolotto, in programma nella serata di oggi, sabato 17 dicembre 2022, a soli otto giorni dal Santo Natale. Una chance aggiuntiva, quella che viene data a tutti gli scommettitori del Lotto da questo concorso aggiuntivo, e che potrebbe portare loro in dote un premio tanto inaspettato quanto utile per concedersi qualche sfizio in più in occasione delle ormai imminenti festività.

Quali sono le regole da osservare per giocare al Simbolotto? Sostanzialmente, non sono molti gli step che dovranno essere rispettati, tanto che l’approccio al gioco non risulta affatto complicato. Tutto ciò che sarà richiesto fare, coinciderà con l’esecuzione della propria scommessa al Lotto sulla ruota in promozione nel mese attuale (Venezia), convalidando quindi la propria bolletta e lasciando che il destino faccia il suo corso. Infatti, il sistema contribuirà a originare dal nulla una combinazione gratuita e totalmente figlia del caso, che sarà stampata sulla sezione finale della vostra schedina.

SIMBOLOTTO, CLASSIFICA DEI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL CONCORSO

Ovviamente, ciò che tutti si domandano, è quanto si possa vincere con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto. È sufficiente consultare il sito internet del concorso per trovare la risposta al quesito. Partendo dalla base di una giocata da 1 euro, viene specificato che, con 5 numeri su 5 azzeccati, si ottengono 10mila euro. Premi minori sono acciuffabili anche totalizzando 4, 3 oppure 2 punti, mentre con un solo numero indovinato non si vince nulla e si rimanda a data da destinarsi l’appuntamento con la Dea Bendata.

Portiamo adesso a termine il nostro consueto itinerario nell’universo del Simbolotto dando uno sguardo approfondito alla classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto si colloca l’1 (Italia), che si fa desiderare da 42 concorsi; seguono il 24 (pizza) e l’8 (braghe), in seconda posizione con 27 assenze, e, in terza piazza, il 25 (Natale), con 24 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 40 (quadro), che non si palesa da 19 turni, nel bis composto dal 35 (uccello) e dal 6 (luna), che non si manifesta da 16 sorteggi, e nel 22 (balestra), con 15 ritardi totali. Infine, nella classifica dei ritardatari, ci imbattiamo nel 30 (cacio) e nel 44 (prigione), latitanti rispettivamente da 14 e da 13 estrazioni.











