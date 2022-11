Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 19 novembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, RICCHI PREMI IN ARRIVO?

Il Simbolotto, con i suoi numeri e simboli vincenti, fa ritorno nella serata di oggi, sabato 19 novembre 2022. I giocatori di tutta Italia si augurano che la Dea Bendata decida di mostrarsi in tutta la sua generosità. Come suggerisce la denominazione della lotteria, il Simbolotto è legato a doppio filo al concorso del Lotto e questo è il motivo per cui sarà importante attendere gli esiti dei sorteggi odierni per comprendere se si paleserà l’opportunità di lasciarsi travolgere dall’emozione e dai festeggiamenti.

Ma come si gioca al Simbolotto? Si tratta di un’operazione del tutto agevole, anche per quanti non sono avvezzi al mondo delle scommesse, visto e considerato che sarà sufficiente effettuare la propria giocata sulla ruota del Lotto abbinata al concorso per il mese corrente (per tutto novembre è quella di Torino). Archiviato tale step, in maniera gratuita e automatica il sistema genererà una sequenza casuale di simboli e numeri, che necessiterà naturalmente di un confronto diretto con quella che sarà estratta stasera.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto? Una domanda alla quale fornisce risposta il sito internet del concorso: qualora si individuasse la cinquina vincente, il premio che si riuscirebbe a conquistare sarebbe di 10mila euro. Inoltre, coloro che centreranno 4, 3 oppure 2 punti, vedranno assegnarsi riconoscimenti economici di importo inferiore, pari a 50, 5 e 1 euro.

Concludiamo la nostra analisi connessa al mondo del Simbolotto con la graduatoria dei numeri e dei simboli ritardatari: al primo posto si ha il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 32 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 30 assenze, e, in terza piazza, il 13 (rana), con 24 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 37 (piano), che non si palesa da 22 turni, nell’11 (topi), che non si manifesta da 21 sorteggi, e nel 41 (buffone), con 19 ritardi accumulati fino a qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il tandem composto dal 17 (sfortuna) e dal 45 (rondine), con 18 latitanze di fila, e il bis formato dal 9 (culla) e dal 14 (baule), con 16 assenze consecutive.

