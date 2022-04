Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti, oggi sabato 2 aprile 2022

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO CON LE SUE VINCITE

Si apre il nuovo mese all’insegna del Simbolotto che torna con l’ultima estrazione della settimana, quella di oggi, sabato 2 aprile 2022. Simboli e numeri fortunati stanno per arrivare subito dopo il gioco del Lotto preparandosi ad inaugurare la nuova ruota di riferimento. Dopo aver salutato la proficua ruota di Firenze che ha dominato per tutta la durata di marzo, ecco che si aprono le porte alla ruota di Genova che ci terrà compagnia per l’intero mese di aprile.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 2 aprile, i numeri vincenti

Come poter sfruttare al massimo le possibilità che ci vengono offerte dal gioco del Simbolotto? Intanto vi ricordiamo le regole principali del concorso che arriva dopo il Lotto in questa serata di sabato. E’ prevista una sola regola imprescindibile: eseguire la giocata del Lotto scegliendo la ruota di Genova al fine di poter aderire automaticamente alla giocata del Simbolotto che avverrà in maniera totalmente gratuita. Semplice e liscio come l’olio, dunque! Occorrerà solo incrociare le dita e sperare di poter intercettare la fatidica combinazione formata da cinque cifre e relativi simboli fortunati.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti estrazioni 31 marzo: i 5 ‘ricchi’

LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In attesa di scoprire i numeri ed i simboli vincenti della nuova estrazione del mese all’insegna del Simbolotto, come possiamo placare l’adrenalina? Potrebbe essere utile dare uno sguardo alle statistiche aggiornate e che come sempre potrebbero offrirci interessanti spunti di riflessione sui prossimi concorsi, a partire da quello imminente. Interessante potrebbe essere l’analisi dei numeri ritardatari.

In cima alla classifica immaginaria dei ritardatari nel Simbolotto troviamo il 28 ombrello che continua a resistere d ben 21 concorsi, lasciandosi alle spalle a brevissima distanza il 43 Funghi, atteso da 20 estrazioni. Sono 15 invece i turni saltati dall’11 Topi che si piazza sul gradino più basso del podio. Appena fuori il 32 Disco ed il 31 Anguria collezionano entrambi 14 assenze mentre a quota 13 si piazzano immediatamente alle loro spalle altre due coppie, il 9 Culla e il 22 Balestra. Chiudiamo con una ulteriore doppia presenza che vede protagonisti il 42 Caffè e l’8 Braghe a quota 12 turni mancanti.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi giovedì 31 marzo 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA