Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 20 agosto 2022

LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO: NUOVI PREMI IN ARRIVO?

Il conto alla rovescia sta per terminare: il terzo ed ultimo appuntamento della settimana all’insegna del Simbolotto si prepara a regalare un sogno in più ai concorrenti più fortunati della nuova estrazione di oggi, sabato 20 agosto 2022. Siamo giunti ormai ufficialmente nella seconda parte dell’ottavo mese dell’anno. Per qualcuno significa la fine delle vacanze, per altri l’inizio di un nuovo capitolo. In vista del nuovo weekend, però, una bella vincita grazie al gioco complementare al Lotto potrebbe certamente strappare un sorriso e dare il via ai doverosi festeggiamenti. Come possiamo fare in modo che ciò accada?

Non ci resta che dare uno sguardo alle regole semplici, chiare e brevissime che caratterizzano il Simbolotto, il gioco che arriva puntuale subito dopo l’estrazione di tutte le ruote del Lotto. Si tratta di un gioco cosiddetto “gemello”, le cui vincite tuttavia sono indipendenti dal Lotto. Per partecipare e sperare di poter essere baciati dalla Dea Bendata sarà sufficiente compiere una giocata al Lotto puntando sulla ruota in promozione nel mese in corso, ovvero quella Nazionale. Questo darà il diritto di partecipare in modo automatico e soprattutto gratuito all’estrazione del Simbolotto che prevede la presenza di cinque numeri e cinque simboli. Nessuna strategia, dunque, ma solo una buona dose di fortuna.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Tra pochissimo la nuova combinazione del Simbolotto sarà disponibile per il consueto controllo e solo allora sarà possibile scoprire se è stata o meno intercettata la fatidica combinazione del valore di 10 mila euro che andranno a sommarsi alle altre eventuali vincite nel Lotto. Ad ogni modo il gioco complementare che arriva subito dopo permette di poter vincere anche centrando il 4, il 3 e persino il 2.

In attesa di scoprire la nuova sequenza di simboli e numeri, possiamo intrattenerci dando uno sguardo alle statistiche relative ai ritardatari nel Simbolotto. Si tratta di una mera curiosità dal momento che, di fatto, servirà a ben poco in fatto di strategie di gioco. In cima alla top ten dei numeri e simboli ritardatari nel Simbolotto segnaliamo il 26 Elmo, assente da 30 concorsi; seguono il 36 Nacchere ed il 7 Vaso che si fanno attendere entrambi da 27 estrazioni. Sul gradino più basso troviamo il 20 Festa con 22 ritardi collezionati. Appena fuori dal podio la classifica prosegue con il 30 Cacio mancante da 20 turni; a quota 17 entrambi troviamo il 42 caffè ed il 12 soldato mentre sono 15 i ritardi collezionati dal 31 Anguria e dal 32 Disco. La top ten di ritardatari si chiude con il 19 Risata e le sue 13 assenze.

