Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi sabato 20 maggio 2023

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Terzo e ultimo appuntamento della settimana con il Simbolotto, che torna oggi insieme al Lotto per una nuova estrazione. Riflettori puntati allora, in questa serata di sabato 20 maggio 2023, anche sull’opzione di gioco del Lotto, in cui si vince indovinando la combinazione casuale di 5 simboli (e numeri) su 45 disponibili. Ma questo non è l’unico modo per vincere, perché oltre al 5 che vale il primo premio da 10mila euro, ci sono i premi per chi centra 4, 3 o anche solo 2 numeri e simboli vincenti. Chiaramente variano gli importi, infatti con il 2 si vince un euro, con il tre si sale a 5 euro, con il 4 a mille euro, per arrivare appunto al primo premio, che è quello più ambito.

L’appuntamento è fissato in particolare al termine della consueta estrazione del Lotto, infatti scatta subito l’estrazione del Simbolotto. Quel che conta è farsi trovare pronti con la propria giocata. Basta giocare al Lotto optando per la ruota del mese, quella in promozione, che a maggio è quella di Milano. In questo modo si ottiene una giocata gratuita e automatica con cui tentare la fortuna.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI E DEI FREQUENTI

In attesa di scoprire i numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto, focalizziamoci sulle statistiche, in particolare sui simbolotti ritardatari e frequenti. Nel primo caso, in testa alla classifica c’è 40 Quadro con 48 ritardi. Due in più di 15 Ragazzo che è al secondo posto. Al terzo, sul gradino più basso del podio, troviamo 19 Risata, che è staccato con i suoi 24 ritardi. Fuori dal podio 21 Lupo con 22 ritardi, quindi 14 Baule a quota 19. A seguire 10 Fagioli e 41 Buffone, rispettivamente a 18 e 15 ritardi. Sono 12, invece, le assenze per la coppia formata da 24 Testa e 18 Cerino. Al decimo posto troviamo 16 Naso e 1 Italia, entrambi con 11 ritardi.

Ora tocca ai numeri e simboli frequenti del Simbolotto. Al primo posto 29 Diamante con 84 frequenze, al secondo 3 Gatta con 79, sono invece 77 per 18 Cerino. Ai piedi del podio in questo caso troviamo 11 Topi, 33 Elica e 12 Soldato, tutti e tre a quota 74 frequenze. Una in più di 23 Amo, mentre a completare la top ten ci pensano 36 Nacchere, 1 Italia e 7 Vaso con 71 frequenze.











