SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 21 maggio 2022

Siamo pronti anche questa sera a svelarvi la nuova combinazione vincente del Simbolotto che è stata appena resa nota. Siete preparati ad accogliere la cinquina fortunata di oggi, sabato 21 maggio 2022 e che potrebbe contribuire a far accumulare il vostro gruzzoletto dopo l’estrazione e le eventuali vincite nel Lotto? Ed allora munitevi di pazienza e della giusta dose di attenzione richiesta, prendete tra le mani la vostra schedina emessa in maniera automatica e procedete alla delicata ma fondamentale operazione di verifica. In questa fase la fretta è bandita! Vi ricordiamo infatti che in palio potrebbero esserci ben 10 mila euro, quindi vale la pena non distrarsi!

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 21 maggio 2022

Prima di convincervi che non sia stata la vostra serata fortunata, procedete con una controverifica, senza farvi abbattere troppo dalla delusione e controllate quindi i cinque numeri ed i simboli abbinati confrontandoli con quelli presenti sul vostro scontrino di gioco. Procedere con calma potrebbe riservare qualche bella ed inaspettata sorpresa! Dopo avervi rammentato di giocare sempre responsabilmente, scopriamo la cinquina fortunata di questa sera. Ecco quali sono i numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Buffone (41), la Mela (2), le Braghe (28). (Agg di Emanuela Longo)

NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 20 maggio, ancora record!

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

DOPO IL LOTTO È TEMPO DI SIMBOLOTTO CON LE SUE RICCHE VINCITE

Nuovo appuntamento, nella prima serata di oggi, sabato 21 maggio 2022, all’insegna del Simbolotto, il gioco “gemello” del Lotto che arriva subito dopo l’estrazione dei numeri su tutte le ruote. Si tratta di un gioco complementare le cui eventuali vincite andranno ad accumularsi e sommarsi alle eventuali realizzate nel Lotto. La Dea Bendata deciderà di essere clemente in questa chiusura di settimana? Nel precedente appuntamento lo è stata, come emerge dai dati raccolti da Agipronews che segnala una vincita da 21.739,13 a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, arrivata grazie all’opzione Simbolotto sulla ruota di Milano.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 19 maggio 2022

Prima di scoprire se la serata di oggi sarà quella giusta per centrale la combinazione formata da cinque numeri ed altrettanti simboli del Simbolotto, scopriamo come si gioca. Occorre ricordare che non vi è alcuna strategia per giocare al gioco che arriva subito dopo il Lotto ma tutto ruota attorno alla casualità, o alla fortuna. Questo perché il solo requisito richiesto è quello di eseguire una puntata sulla ruota del Lotto in promozione nel corso del mese e che per tutto maggio è rappresentata da quella di Milano. Per il resto, tutto accadrà in maniera automatica e gratuita. Proprio così: senza dover spendere per questo gioco complementare neppure un euro sarà possibile portarsi a casa un bel gruzzoletto!

SIMBOLOTTO: I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Il Simbolotto mette in palio ai concorrenti più fortunati una vincita massima pari a 10 mila euro nel caso in cui dovesse essere centrata l’intera combinazione. Si vince però anche con il 4, il 3 e persino con il 2 anche se in questi casi i premi saranno di gran lunga inferiori. Ma perché dunque non tentare la fortuna in questa serata del 21 maggio che andrà a chiudere anche gli appuntamenti della settimana in compagnia del Lotto? In attesa di svelare i numeri vincenti ed i relativi simboli, come da tradizione andiamo alla scoperta dei principali ritardatari nel Simbolotto.

Ovviamente le statistiche in questo gioco serviranno a ben poco ai fini di una eventuale vincita da centrare, ma i veri appassionati potranno comunque fare delle considerazioni partendo proprio dai numeri e dai simboli che latitano da più tempo. Apre la top ten dei ritardatari l’accoppiata 43 Funghi che si fa desiderare da 41 concorsi; alle sue spalle si piazza il 31 Anguria che manca da ben 35 estrazioni, una in meno invece per il 22 Balestra. Appena fuori dal podio si va a piazzare l’11 Topi mancante da 19 concorsi; l’1 Italia manca da ben 17 turni ma tra gli altri ritardatari c’è anche il 45 Rondine assente da 14 estrazioni. A chiudere la top ten ci pensano il 30 Cacio ed il 14 Baule, che mancano entrambi da 13 concorsi, mentre il 40 Quadro ed il 38 Pigna hanno finora saltato 12 turni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA