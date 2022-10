Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 22 ottobre 2022

PASSATO IL LOTTO TOCCA AL SIMBOLOTTO FAR SOGNARE I GIOCATORI DI OGGI?

Anche nella giornata di oggi, sabato 22 ottobre 2022, i numeri e simboli vincenti del Simbolotto potrebbero regalare agli italiani un momento di gioia e di euforia assolute. Un auspicio che speriamo possa concretizzarsi, ricordando a voi tutti che la cinquina fortunata del concorso odierno sarà svelata contestualmente agli esiti del Lotto, che a loro volta saranno comunicati in serata. La buona sorte sarà magnanima e regalerà una vincita inattesa a qualche giocatore? Purtroppo, fino a dopo le estrazioni non saremo in grado di fornire risposta al quesito appena espresso e, per ingannare l’attesa, ricapitoliamo le modalità di giocata.

Per riuscire a conquistare il premio più alto del Simbolotto con i suoi numeri e simboli vincenti, si dovrà eseguire una giocata al Lotto, a condizione che essa venga effettuata sulla ruota associata a questa lotteria per il mese corrente (per tutto ottobre è quella di Roma). Superato tale step, in modo del tutto automatico verrà elaborata una sequenza di simboli e di numeri casuale, che sarà stampata sulla porzione finale della bolletta del Lotto. Gli scommettitori, peraltro, non dovranno sborsare neppure 1 euro in più rispetto alla spesa prevista originariamente per le loro giocate al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto possono permettere di agguantare importi diversi, che naturalmente variano in base a quanti ne vengono intercettati. Quali sono, allora, le cifre che possono essere vinte? Come spiega il portale telematico ufficiale, se qualcuno riuscisse a intercettare la cinquina vincente, otterrebbe un premio di 10mila euro. Riconoscimenti economici minori, invece, finiranno per rimpinguare le casse di coloro che azzeccheranno un quantitativo inferiore di numeri (4, 3 oppure 2).

Esaminiamo infine insieme a voi lettori la graduatoria del Simbolotto originata dai numeri e dai simboli ritardatari: al primo posto c’è il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 20 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 18 assenze, e, in terza piazza, il 31 (anguria), con 15 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 39 (forbici), che non si palesa da 14 turni, nel 5 (mano) e nel 13 (rana), che non si manifestano rispettivamente da 13 e da 12 sorteggi, e nel 32 (disco), con 11 ritardi accumulati fino a qui. Infine, a chiudere la top ten dei ritardatari è il tris al quale danno vita il 7 (vaso), il 40 (quadro) e il 37 (piano), con 10 assenze.

