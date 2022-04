SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 23 aprile 2022

Il Simbolotto oggi, sabato 23 aprile 2022, fa ritorno con una nuova estrazione. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata annunciata da pochi secondi; noi de “IlSussidiario.net” l’abbiamo appuntata per voi in tempo reale e tra poco troverà spazio qui di seguito, alla fine dell’accoppiamento dei numeri ai simboli corrispondenti. Vi ricordiamo che è fondamentale effettuare un controllo accurato della schedina, evitando di cestinare una giocata bollata come “non vincente”.

Non tralasciate nemmeno la regola più importante: scommettete in modo responsabile e ricorrete, per ciò che concerne le operazioni di verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Procediamo adesso con lo svelamento dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Natale (25), l’Uccello (35), la Rana (13), il Cerino (18) il Lupo (21). (Agg. di Alessandro Nidi)

IL LOTTO LASCIA SPAZIO AL SIMBOLOTTO E AI SUOI RICCHI PREMI

Quest’oggi, sabato 23 aprile 2022, si ripresenta il Simbolotto per effetto di una nuova estrazione eseguita a stretto giro di posta rispetto a quella dei numeri del Lotto. Il sorteggio odierno del Simbolotto, quindi, è ormai prossimo a elargire ricchi premi, grazie ai suoi numeri e ai suoi simboli fortunati. Dopo aver scoperto le combinazioni che campeggiano sulle varie ruote del Lotto, l’attenzione è adesso totalmente imperniata sulla nuova cinquina vincente del Simbolotto.

Per partecipare al concorso non occorre compilare alcuna scheda di gioco né concentrare l’attenzione sui numeri fortunati da barrare in bolletta. Qual è l’unico requisito da rispettare? Effettuare la propria giocata del Lotto sulla ruota in promozione, che varia ogni mese (per l’intero mese di aprile è quella di Genova, ndr). Dopo aver giocato i propri numeri del Lotto su Genova, quindi, basterà aspettare di imbattersi nella nuova combinazione fortunata, contraddistinta da cinque simboli e relativi numeri, nella speranza che combaci con quella originata dal sistema in modo casuale e automatico, senza possibilità di scelta per i giocatori.

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

La cifra massima agguantabile al Simbolotto è pari a 10mila euro e può essere vinto con cinque numeri su cinque. Opportunità di successo sono riservate anche a chi indovina 4, 3 o 2 numeri/simboli, ma gli importi da acciuffare sono ampiamente inferiori. In attesa della nuova estrazione del Lotto, esaminiamo i simboli e i numeri ritardatari del Simbolotto. Un dato che non è accompagnato da utilità statistiche, il cui unico obiettivo risiede nel soddisfare le curiosità dei giocatori.

Esaminando le classifiche del Simbolotto, si trova in vetta alla graduatoria dei ritardatari il 43 (funghi), che si fa aspettare da 29 concorsi; lo seguono il 31 (anguria) a quota 23 concorsi e, subito alle sue spalle, il tandem a cui danno vita il 22 (balestra) e il 9 (culla), che si fanno desiderare da ben 22 estrazioni. Ai piedi del podio trova ubicazione l’8 (braghe), che ad oggi ha messo a segno 21 ritardi, tanti quelli accumulati dal 42 (caffè). Chiudiamo questa particolare top ten con il 39 (forbici), assente da 20 concorsi del Simbolotto, il 3 (gatta), latitante da 16 turni, e, infine, il 4 (maiale) (14 ritardi) e il 2 (mela) (13).

