Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 24 dicembre 2022

Il Simbolotto e i suoi numeri e simboli vincenti caratterizzano anche la sera della vigilia di Natale. In questa algida serata di sabato 24 dicembre 2022 qualcuno riuscirà a portarsi a casa una vincita in grado di imprimere una svolta significativa alla propria esistenza e di addolcire il periodo festivo? Per saperlo non vi resta che attendere pazientemente i sorteggi odierni, magari con una fetta di panettone da mangiare sul divano, i cui esiti saranno resi noti subito dopo le estrazioni del Lotto

Qualora aveste ancora le idee confuse sulle metodologie di gioco per prendere parte al Simbolotto, siamo pronti a fugare ogni vostro dubbio. L’unica regola che dovrete rispettare sarà quella di effettuare la vostra puntata al Lotto sulla ruota associata al Simbolotto per l’intero mese corrente (Venezia, ndr). A quel punto, consegnate la vostra bolletta in ricevitoria per la sua convalida oppure confermate la vostra giocata attraverso il sito web del concorso e impugnate il vostro portafortuna, sognando una ricca vincita. La sequenza del Simbolotto a voi attribuita campeggerà sull’estremità conclusiva della vostra bolletta e sarà composto da simboli e numeri totalmente figli del caso.

SIMBOLOTTO, LA CLASSIFICA DEI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL CONCORSO

Ma quanto si può vincere con i numeri e simboli vincenti del Simbolotto? Per saperlo, è sufficiente collegarsi alla pagina web ufficiale del gioco. Noi de IlSussidiario.net abbiamo deciso, tuttavia, di riportare qui di seguito i premi agguantabili. Con una giocata da 1 euro si possono vincere 10mila euro in caso di “5”, però vi sono anche riconoscimenti economici inferiori, che possono essere acciuffati con 4, 3 o 2 punti. In caso contrario, non vi resterà che ritentare la sorte al prossimo giro.

Concludiamo il nostro itinerario nell’universo del Simbolotto leggendo la classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto troviamo l’1 (Italia), che si fa desiderare da 45 concorsi; seguono l’8 (braghe), in seconda posizione con 30 assenze, e, in terza piazza, il tandem formato dal 35 (uccello) e dal 6 (luna), con 19 ritardi accumulati. Dopodiché, ci imbattiamo nel 22 (balestra), che non si palesa da 18 turni, nel 44 (prigione), che non si manifesta da 16 sorteggi, e nel 36 (nacchere), con 15 ritardi totali. Infine, nella classifica dei ritardatari, ci imbattiamo nel 3 (gatta), nel 19 (risata) e nell’accoppiata 39 (forbici) e 17 (sfortuna), latitanti rispettivamente da 13, da 12 e da 11 estrazioni.

