Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 25 febbraio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, QUALI I NUMERI VINCENTI

Torna il Simbolotto con una nuova estrazione di numeri e simboli vincenti nella serata di oggi, sabato 25 febbraio 2023. La Dea Bendata busserà alla porta di qualche fortunato scommettitore del Belpaese, consentendogli di trascorrere un fine settimana decisamente felice? Mentre attendiamo di scoprire la risposta a tale interrogativo, che sarà risolto unicamente quando saranno svelati gli esiti dei sorteggi odierni, non ci rimane che ripassare le norme che regolano questo gioco.

Iniziamo dicendo che il Simbolotto è abbinato al Lotto ed è basato solamente sull’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Il vostro unico compito sarà quello di scegliere i vostri numeri preferiti da giocare al Lotto, puntandoli però sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese corrente, ossia quella di Cagliari. Dopodiché, non vi resterà che provvedere alla convalida della vostra schedina e incrociare le dita. Importante: non sarà in alcun modo possibile selezionare manualmente la sequenza di simboli e numeri: essa sarà attribuita in maniera casuale e gratuita dal sistema e campeggerà nella sezione finale della vostra schedina.

LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Adesso, passiamo a esaminare la graduatoria di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della classifica, sia presente il 5 (mano), che si fa desiderare da 37 concorsi; segue il 29 (diamante), in seconda posizione con 33 assenze, e, in terza piazza, il 24 (pizza), con 18 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 16 (naso), che non si palesa da 16 turni, nell’1 (Italia), che non si manifesta da 14 sorteggi, e nel tris formato dal 36 (nacchere, dal 25 (Natale) e dal 41 (buffone), che latita ormai da 13 estrazioni. Quindi, spazio al 40 (quadro), in ritardo da 12 estrazioni. Chiude la top ten il tandem composto dal 32 (disco) e dal 15 (ragazzo), con 10 sorteggi saltati.

I premi in palio nel concorso del Simbolotto variano a livello di entità a seconda del totale di numeri e simboli indovinati. Il sito internet del gioco rivela che, con una puntata da 1 euro, se ne possono agguantare 10mila, qualora si faccia en plein. Vi sono poi chiaramente anche premi minori, che andranno a rimpinguare le tasche di quanti metteranno a referto 4, 3 o 2 punti. Una raccomandazione ulteriore: effettuate con massima cura il controllo della vostra schedina prima di gettarla via, ricorrendo anche agli strumenti utili per le operazioni di verifica digitale.











