SMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 26 marzo 2022

Il Simbolotto torna con una nuova estrazione anche oggi, sabato 26 marzo 2022. È stata appena annunciata la sequenza di simboli e numeri vincenti e noi de “IlSussidiario.net” l’abbiamo appuntata in tempo reale per voi lettori. A breve campeggerà qui di seguito, ma soltanto dopo che avremo concluso le operazioni di abbinamento dei numeri ai simboli corrispondenti, caratteristica peculiare di questo gioco. Rammentiamo a tutti voi lettori quanto sia importante eseguire un controllo approfondito della schedina, in maniera tale da evitare di buttare via una giocata bollata frettolosamente come “non vincente”.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 26 marzo, i numeri vincenti

Una raccomandazione importante per tutti voi: ricordatevi sempre di giocare responsabilmente e di fare ricorso, per quanto concerne le operazioni di verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Procediamo adesso con lo svelamento dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Uccello (35), il Baule (14), la Mano (5), il Quadro (40), i Fagioli (10). (Agg. di Alessandro Nidi)

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Smorfia e 10eLotto estrazioni 24 marzo 2022

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

IL LOTTO LASCIA LO SPAZIO AL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

Il Simbolotto nella serata di oggi, sabato 26 marzo 2022, si palesa con una nuova estrazione. Nel momento in cui i numeri e i simboli vincenti saranno rivelati, si capirà se la combinazione si rivelerà fortunata: il nostro auspicio è che possa permettere al maggior numero di persone possibile di guadagnare fino a 10mila euro ulteriori. Stiamo parlando di una cifra significativa e che potrebbe assicurare al possessore della schedina vincente la possibilità di fare fronte alle spese più urgenti e magari inizialmente non preventivate.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 24 marzo 2022

Per quanto concerne le modalità di giocata e le regole del concorso del Simbolotto, rammentiamo come sia davvero semplice scommettere, visto e considerato che non viene richiesto nessuno sforzo psicologico ai giocatori. Il solo step che essi devono fare risiede nella compilazione di una bolletta del Lotto, scegliendo la ruota in promozione nel mese attuale (la prescelta per marzo è quella di Firenze). Dopodiché, non resta che attendere, tanto che non esiste nemmeno il problema di scegliere i numeri e i simboli su cui puntare: essi saranno impressi in modo automatico e casuale da parte del sistema sulla bolletta di gioco. Dopo l’estrazione, naturalmente, la cinquina fortunata che campeggia sulla vostra schedina dovrà essere messa a confronto con quella sorteggiata, così da comprendere, a quel punto, se sarete stati voi i prescelti per brindare con la Dea Bendata.

SIMBOLOTTO, LA CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI

Per ciò che concerne le vincite, puntualizziamo che il premio massimo messo in palio dal Simbolotto è pari a 10mila euro e per agguantarlo è indispensabile indovinare tutti e cinque i simboli e i numeri vincenti. Chance di successo sono riservate anche a chi azzecca 4, 3 o 2 numeri/simboli, ma gli importi da acciuffare in quel caso sono inferiori rispetto a quello che tutti sognano e inseguono. In attesa della nuova estrazione, analizziamo insieme a voi lettori quali siano i simboli e i numeri ritardatari del Simbolotto. Si tratta però di una statistica del tutto priva di utilità, il cui unico risvolto positivo consiste nel soddisfare la curiosità dei giocatori.

In riferimento al Simbolotto, si registra in cima alla graduatoria dei ritardatari il 28 (ombrello), che si fa attendere da 18 concorsi; lo seguono il 43 (funghi) a quota 17 concorsi e, subito alle sue spalle, il 21 (lupo), che si fa desiderare da ben 15 estrazioni, esattamente come il 6 (luna). Ai piedi del podio trovano ubicazione il 35 (uccello), che ad oggi ha messo a segno 14 ritardi, al pari del 34 (testa). Chiudiamo questa particolare top ten con l’11 (topi), assente da 12 concorsi del Simbolotto, e il poker formato da 32 (disco), 12 (soldato), 31 (anguria) e 27 (scala), latitanti da 11 turni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA