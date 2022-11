Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 26 novembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, DOPO IL LOTTO TORNANO I NUOVI MONTEPREMI DEL CONCORSO

Anche nella serata di oggi, sabato 26 novembre 2022, il Simbolotto e i suoi numeri e simboli vincenti si palesano nel panorama delle estrazioni italiane, con quello che rappresenta l’ultimo sorteggio della settimana (e il penultimo dell’undicesimo mese dell’anno). Gli esiti dei sorteggi saranno annunciati contemporaneamente allo svelamento dei numeri vincenti del Lotto, concorso al quale il Simbolotto è associato sin dai suoi esordi. Ne consegue, dunque, che azzeccare tutti e cinque i simboli vincenti significherebbe accaparrarsi una cifra interessante e in grado di consentire al suo fortunato vincitore di concedersi qualche spesa extra, originariamente non preventivata.

Ma come si gioca al Simbolotto? Le regole sono davvero intuitive: basterà eseguire una giocata del Lotto sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente (a novembre è Torino). Dopodiché, gratuitamente e in modo del tutto automatico, il sistema contribuirà a generare una combinazione casuale e a imprimerla sulla vostra bolletta del Lotto. L’utente/giocatore non dovrà pagare nessun costo aggiuntivo rispetto a quello previsto per la sua giocata al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con i numeri e simboli vincenti del Simbolotto, quanto si può vincere? Un interrogativo che catalizza l’interesse di ogni singolo giocatore e al quale noi de “IlSussidiario.net” vogliamo fornire risposta certa, attingendo dal sito internet ufficiale del contest. Il jackpot massimo non è troppo elevato, ma è costituito comunque da una cifra notevole (pari a 10mila euro). Esistono anche premi minori, capaci di distribuire momenti di pura gioia a tutti i giocatori. Si vince, tuttavia, intercettando anche un quantitativo inferiore di numeri (4, 3 e 2).

Infine, cosa consiglia la classifica dei simboli e dei numeri ritardatari del Simbolotto? Consultiamola insieme a voi lettori: al primo posto si colloca l’1 (Italia), che si fa desiderare da 33 concorsi; seguono il 13 (rana), in seconda posizione con 27 assenze, e, in terza piazza, il 37 (piano), con 25 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nell’11 (topi), che non si palesa da 24 turni, nel 17 (sfortuna) e nel 45 (rondine), che non si manifestano da 21 sorteggi, e nel 9 (culla), con 19 ritardi accumulati fino a qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il tandem formato dal 24 (pizza) e dall’8 (braghe), con 18 latitanze di fila, e il 25 (Natale), con 15 assenze consecutive.











