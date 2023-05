Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi sabato 27 maggio 2023

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Non può mancare anche oggi, sabato 27 maggio 2023, l’immancabile appuntamento con una nuova estrazione del Simbolotto, il concorso che va di pari passo con il Lotto. La ruota abbinata al gioco, per questo mese che ormai sta per volgere al termine, è quella di Milano. Per coloro che non ne fossero a conoscenza, ricordiamo in attesa dell’urna le modalità di gioco, che sono piuttosto semplici. Per ogni schedina del Lotto emessa per la ruota in questione, infatti, viene casualmente assegnata una combinazione di 5 simboli, tra i 45 disponibili. Al termine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto, che avviene come di consueto a Roma, saranno estratti anche i 5 simboli vincenti da un meccanismo specifico.

Dopo l’estrazione, dunque, non resta che verificare accuratamente una eventuale vincita, confrontando i simboli stampati sullo scontrino della schedina del Lotto con quelli decretati dall’urna. La vincita dipende da quanti numeri e simboli sono stati indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti e dall’importo giocato. In caso in cui siano cinque su cinque, il premio è di ben 10.000 euro. Viceversa, ci sono ricompense minori per consolarsi. Le vincite del Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto, ma restano comunque indipendenti.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI E DEI FREQUENTI

In attesa di scoprire quale sarà l’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 27 maggio 2023, andiamo a osservare gli ultimi aggiornamenti alle statistiche di questo concorso. In particolare, soffermiamoci sui simboli ritardatari. Al primo posto della classifica c’è Il Quadro (40), che vanta 51 assenze. Dietro c’è Il Ragazzo (15) con 49 assenze. Bel distacco con l’ultimo posto del podio, occupato da Il Lupo (21), che è assente da soli 25 turni.

Per quanto riguarda la classifica dei frequenti, invece, in testa c’è ancora Il Diamante (29), che è apparso ben 84 volte. Dietro, c’è stato il sorpasso de La Gatta (3), che ha adesso 79 apparizioni. È rimasto un passo più distante invece Il Cerino (18), che ne può vantare 28. Tutto, ovviamente, nell’attesa di sapere ciò che accadrà con l’estrazione odierna.

