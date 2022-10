SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi, giovedì 29 ottobre 2022

Anche quest’oggi, sabato 29 ottobre 2022, il Simbolotto si palesa con una nuova estrazione. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata annunciata da pochi secondi e noi de “IlSussidiario.net” l’abbiamo annotata per voi in tempo reale. A breve troverà spazio di seguito, alla fine delle operazioni di accoppiamento dei numeri ai simboli corrispondenti. Vi rammentiamo che è fondamentale eseguire un controllo approfondito della schedina, evitando di gettare alle ortiche una giocata bollata troppo frettolosamente come “non vincente”.

Non ignorate, poi, la regola più importante: scommettete in modo responsabile e ricorrete, per quanto attiene direttamente alle operazioni di verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Procediamo ora con lo svelamento dei numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto: 29 diamante, 23 amo, 43 funghi, 34 testa, 19 risata. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO CON RICCHI PREMI

L’estrazione dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto torna nella giornata di oggi, sabato 29 ottobre 2022, nella speranza che possa rivelarsi foriera di buona sorte per gli scommettitori. Com’è noto, gli esiti del Simbolotto sono collegati a quelli del Lotto e, di conseguenza, occorrerà attendere questi ultimi per comprendere se si riveleranno fortunati. Prima di riuscire a capire se la Dea Bendata sceglierà di palesarsi nella sua magnanimità, eseguiamo un rapido riassunto delle modalità di giocata.

Per conquistare uno dei premi del Simbolotto, sarà importante effettuare una giocata al Lotto sulla ruota abbinata a tale lotteria per il mese corrente (Roma). Dopo tale step, in maniera gratuita e automatica sarà elaborata una sequenza di simboli e di numeri casuale, che sarà impressa sulla schedina del Lotto. La giocata non comporterà alcun esborso per il giocatore (eccezion fatta per l’importo che ha scelto di destinare al Lotto).

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto possono portare in dote agli scommettitori un premio in denaro in grado, se non di cambiare il loro destino, perlomeno di concedere loro la chance di togliersi qualche sfizio. Ma quanto si vince con il Simbolotto? Rifacendoci al sito web ufficiale, qualora qualcuno intercettasse l’intera cinquina vincente, riuscirebbe a conquistare un premio di 10mila euro. Premi economici minori, invece, andranno a rimpinguare le casse di quanti indovineranno un quantitativo inferiore di numeri (4, 3 oppure 2).

Da ultimo, esaminiamo insieme la graduatoria dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 23 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 21 assenze, e, in terza piazza, il 39 (forbici), con 17 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 13 (rana), che non si palesa da 16 turni, nel 32 (disco), che non si manifestano rispettivamente da 14 sorteggi, e nel 40 (quadro) e nel 37 (piano), con 13 ritardi accumulati fino a qui. Infine, a chiudere la top ten dei ritardatari sono il tandem a cui danno vita l’11 (topi) e il 20 (festa), con 12 latitanze di fila, e il 22 (balestra), con 11 assenze.

