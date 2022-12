Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 3 dicembre 2022

ESTRAZIONI SIMBOLOTTO: IN ARRIVO RICCHE RICOMPENSE?

Torna il Simbolotto con i suoi numeri e simboli vincenti. Anche nella serata di oggi, sabato 3 dicembre 2022, va in scena una nuova estrazione, che in molti si augurano possa rivelarsi foriera di buona sorte. Vi ricordiamo, in tal senso, che da giovedì è mutata la ruota associata al concorso: il Simbolotto ha infatti “salutato” Torino per approdare a Venezia e gli esiti dei sorteggi saranno rivelati in concomitanza alle estrazioni dei numeri vincenti del Lotto.

Per quanto riguarda le modalità di giocata, vi rassicuriamo, dicendovi che per tentare di vincere uno dei premi in palio non bisognerà fare altro che eseguire una giocata del Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese corrente. Dopodiché il sistema, gratuitamente e automaticamente, elaborerà in tempo reale una sequenza di numeri e simboli che verrà stampata sulla parte finale della bolletta, che sarete chiamati a consultare al termine delle estrazioni del Lotto.

SIMBOLOTTO, LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Quanto si può vincere grazie ai numeri e ai simboli vincenti del Simbolotto? La risposta, tratta dal sito ufficiale del concorso, è molto semplice: facendo en plein si conquistano 10mila euro, ma vi sono anche riconoscimenti economici di entità inferiore e che possono essere acciuffati intercettando 4, 3 oppure 2 numeri e simboli.

E ora, l’ultima tappa del nostro viaggio nel mondo del Simbolotto: la classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto si colloca l’1 (Italia), che si fa desiderare da 36 concorsi; seguono il 37 (piano), in seconda posizione con 28 assenze, e, in terza piazza, il 45 (rondine), con 24 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 9 (culla), che non si palesa da 22 turni, nel tandem formato dal 24 (pizza) e dall’8 (braghe) (culla), che non si manifestano da 21 sorteggi, e nel 25 (Natale), con 18 ritardi accumulati fin qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il 43 (funghi), con 14 latitanze di fila, e, da ultimo, l’accoppiata 40 (quadro) e 34 (testa), con 13 assenze consecutive.

