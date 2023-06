SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 3 giugno 2023

La settimana si conclude con l’ultima estrazione dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto, gioco associato al Lotto! Oggi, sabato 3 giugno 2023, siamo pronti a lasciarci alle spalle la prima settimana di giugno e a scoprire se la Dea bendata ha deciso di incoronare un nuovo, fortunatissimo vincitore in vista dell’estate ormai imminente. Noi de ‘IlSussidiario.net’ abbiamo seguito il sorteggio in diretta, così da togliervi ogni preoccupazione che non sia quella di confrontare con calma e cura la combinazione vincente con la sequenza presenza sulla vostra schedina.

Nel Simbolotto il premio massimo vale 10.000 euro e può acchiapparlo a chi azzecca tutti e cinque i simboli e i numeri vincenti. Con quattro dei cinque numeri fortunati potrete però tornare a casa con una bella vincita di cinquanta euro. Con tre vi spetta un premio di consolazione di cinque euro e con due la vincita è pari a un euro. Ora che abbiamo riepilogato tutti i premi in palio, dal più goloso al più consolatorio, scopriamo subito i simboli e i numeri vincenti del Simbolotto di oggi. Stiamo parlando di:

SIMBOLOTTO, OGGI 3 GIUGNO 2023 LA NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Volge al termine un’altra settimana di concorsi, ma c’è ancora l’estrazione dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi, sabato 3 giugno 2023, tutta da scoprire! Stiamo parlando di un gioco associato al Lotto, per questa ragione è necessario partecipare al gioco principale per poter quindi scommettere sul Simbolotto. In particolare, per prendere parte alla giocata dovete aver scommesso sulla ruota associata al mese in corso – siamo a giugno, dunque secondo le corrispondenze ufficiali stiamo parlando della ruota di Napoli – per ricevere in automatico sul vostro scontrino una combinazione di 5 numeri e simboli generata casualmente, tra i 45 disponibili in totale.

L’estrazione del Simbolotto avviene subito dopo il sorteggio delle undici ruote del Lotto, a Roma. Una volta svelati i numeri e i simboli vincenti di oggi, il premio che potrete portare a casa dipenderà da quanti ne avrete indovinati. In questo caso non sarà importante l’ordine in cui compaiono sulla vostra schedina, basta che combacino con quelli sorteggiati per conquistare il premio massimo da 10.000 euro. Inoltre, è sempre bene ricordare che le vincite del Simbolotto si possono sommare a quelle del Lotto, restando comunque indipendenti dal gioco principale.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI E DEI FREQUENTI

Avete qualche idea per ingannare l’attesa in vista dell’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 3 giugno 2023? Secondo noi, questo momento è perfetto per capire quali sono i numeri e i simboli frequenti e i ritardatari secondo le statistiche ufficiali, così da cercare di intuire come potrebbe andare l’estrazione ormai imminente. Guardando alle ultime serate, i grandi favoriti sembrano essere ancora una volta Il Diamante (29) con le sue 84 presenze, seguito a ruota da La Gatta (3) con già 80 estrazioni alle spalle, Il Cerino (18) con i suoi 79 sorteggi e ancora L’Elica (33) e I Topi (11) con 75 presenze ciascuno.

Quali sono invece i numeri e simboli ritardatari del Simbolotto? In questo caso i grandi assenti si confermano essere Il Ragazzo (15) che conquista il podio con 52 assenze, seguito da Il Lupo (21) con le sue 28 assenze. Terzo gradino per i Fagioli (10) che mancano da 24 concorsi, mentre al di fuori del podio ci sono l’Italia (1) e Il Naso (16) con 17 assenze.











