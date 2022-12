Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 31 dicembre 2022

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE: SARÀ FORTUNATA?

Si chiude anche con il Simbolotto un’annata di concorsi. Infatti, oggi, sabato 31 gennaio 2022, è in programma una nuova estrazione abbinata al Lotto, gioco a cui appunto il Simbolotto è associato. Proprio in virtù di questo “legame”, visto che il Lotto anticipa l’uscita dei numeri vincenti in vista del Capodanno, anche il Simbolotto lo fa. Dunque, la cinquina di numeri e simboli vincenti è prevista dalle 18:30, orario dell’estrazione odierna. Quel che conta, però, è sapere come giocare per poter tentare la fortuna.

Dunque, per ogni giocata al Lotto effettuata sulla ruota in promozione, che nel mese di dicembre è quella di Venezia, viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 numeri-simboli tra i 45 disponibili. Tutto gratuito e automatico. Al termine dell’estrazione delle 11 ruote del Lotto, vengono estratti da un’urna meccanica ad hoc del Simbolotto, dalla sede estrazione di Roma, i numeri e simboli vincenti. Non dovrete fare altro che verificare la corrispondenza…

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DI SIMBOLOTTO

Mentre cresce l’attesa per i numeri e simboli vincenti del Simbolotto, possiamo affidarci a quelli che formano le statistiche. Infatti, c’è una classifica ad hoc per i simbolotti ritardatari. Al primo posto c’è 1 Italia che di ritardi ne ha accumulati 48 e quindi svetta davanti a tutti, a partire da 8 braghe che invece di assenze ne ha accumulate 33. A completare il podio c’è una coppia, quella formata da 6 Luna e 35 Uccello. Lasciamo il podio e indugiamo nella top ten, con il 44 Prigione che invece è assente da 19 appuntamenti, mentre sono 18 le assenze per il 36 Nacchere. Andiamo avanti con il 19 Risata, che di ritardi ne vanta 15. Passiamo al 39 Forbici che invece ha accumulato 14 assenze. A completare la top ten dei ritardatari del Simbolotto c’è un’altra coppia inedita, quella formata da 5 Mano e 12 soldato, che sono a quota 13 ritardi. Quali tra questi ci regaleranno una sorpresa nell’estrazione di oggi del Simbolotto? La graduatoria che vi abbiamo appena illustrato, infatti, potrebbe cambiare con la nuova cinquina…

