Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 4 marzo 2023

Nella giornata di oggi, sabato 4 marzo 2023, va nuovamente in scena, per l’ultima volta nella settimana corrente, l’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto. Un appuntamento molto atteso dagli scommettitori, che si chiedono se la Dea Bendata deciderà di premiarli con ricche vincite o se, invece, dovranno rimandare a data da destinarsi ogni forma di festeggiamento. Tutto questo lo si potrà capire solo quando, in serata, saranno svelati gli esiti dell’estrazione del giorno. Nel mentre, concentriamoci sulle regole alla base di questo concorso, che è sempre bene tenere a mente prima di giocare.

Innanzitutto, va detto che il Simbolotto è abbinato al Lotto e gravita interamente attorno all’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Da parte vostra, semplicemente, sarà necessario provvedere alla scelta dei vostri numeri da giocare al Lotto, selezionando naturalmente la ruota abbinata al Simbolotto per il mese attuale (per tutto marzo sarà quella di Firenze, ndr). A questo punto, non ci saranno altre operazioni da portare a termine: dovrete solo convalidare la vostra schedina e attendere l’estrazione del giorno. Infatti, non è prevista la possibilità di selezionare manualmente la sequenza di simboli e numeri del Simbolotto, che verrà attribuita in maniera gratuita e casuale dal sistema, collocandosi nella porzione finale della bolletta di gioco.

LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto si possono vincere diverse tipologie di importo, a seconda del totale di numeri intercettati. Il sito web ufficiale svela che, con un solo euro scommesso, la vincita in caso di en plein corrisponderebbe a 10mila euro. Spiccano poi premi inferiori, che andranno a rimpinguare il portafoglio di coloro che realizzeranno 4, 3 o 2 punti. Sarà pertanto doveroso eseguire un controllo approfondito della schedina dopo i sorteggi, ricorrendo, prima di cestinarla, agli strumenti utili per l’esecuzione delle operazioni di verifica digitale.

Analizziamo ora assieme a voi lettori la graduatoria di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della classifica è presente il 24 (pizza), che si fa desiderare da 21 concorsi; segue l’1 (Italia), in seconda posizione con 17 assenze, e, in terza piazza, il 25 (Natale), con 16 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 40 (quadro), che non si palesa da 15 turni, nel tandem a cui danno vita il 32 (disco) e il 15 (ragazzo), che non si manifesta da 13 sorteggi, e nel 12 (soldato), che latita ormai da 12 estrazioni. Chiudono la top ten la coppia composta dal 35 (uccello) e dal 2 (mela) e il tris formato dal 13 (rana), dal 14 (baule) e dal 43 (funghi), rispettivamente con 11 e 10 sorteggi saltati.











